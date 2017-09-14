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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 15:51
Миша-клиент написав: _hunter написав:
... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю
Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!
У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...
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Додано: Вів 28 січ, 2025 15:56
будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:01
Wirująświatła написав:
будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.
це в "цивілізованому світі"
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