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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12216122171221812219

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:51

  Миша-клиент написав:
  _hunter написав: ... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю :arrow:


Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!


У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:56

Ожесточённая перестрелка робопса и дрона завирусилась в соцсетях.
https://t.me/lentadnya/127407

будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:01

  Wirująświatła написав:
Ожесточённая перестрелка робопса и дрона завирусилась в соцсетях.
https://t.me/lentadnya/127407

будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.

це в "цивілізованому світі"
flyman
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