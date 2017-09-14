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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 15:51
Миша-клиент написав: _hunter написав:
... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю
Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!
У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 28 січ, 2025 15:56
будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:01
Wirująświatła написав:
будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.
це в "цивілізованому світі"
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flyman
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:07
Slon_Nosov написав: Миша-клиент написав: _hunter написав:
... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю
Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!
У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...
Так а знакомому это нафига? - вырвался - да и вырвался...
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_hunter
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:12
jump написав:
оце напотужнічали
в цьому нічого смішного немає.
поки ці падлюки набивають кишені - інші гинуть.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:15
andrijk777 написав: Успіх написав: flyman написав:
без філіпінки не спиться
А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень
Скоріше робота-Таню чи робота-Оксану.
Все йде до того що потреба в жінках зменшується.
А потреба жінок в чоловікові критично впала за останні років сто.
ну фізичні потреби може й вирішать за рахунок роботів як жінки так і чоловіки але підсвідоме бажання мати нащадків поки козир у жінок )))
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:19
fox767676
Коллега та всем пох на умершего уже через год.Если вы конечно не какой-то гитлер наполеон цезарь про которорых вечно помнить будут.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:19
fox767676 написав:
Діти це безсмертя.
Якщо не залишив якоїсь ідейно-культурної спадщини, за яку будуть пам'ятати наступні покоління, то треба хоча б дітей, які будуть пам'ятати та згадувати просто за батьківську любов
Ось все те саме розкажіть 25-річним дівчатам/хлопцям. Вони з вас посміються.
Але я думаю що цей ваш аргумент взагалі ніколи не працював.
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andrijk777
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:22
tester7336 написав: andrijk777 написав: Успіх написав:
А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень
Скоріше робота-Таню чи робота-Оксану.
Все йде до того що потреба в жінках зменшується.
А потреба жінок в чоловікові критично впала за останні років сто.
ну фізичні потреби може й вирішать за рахунок роботів як жінки так і чоловіки але підсвідоме бажання мати нащадків поки козир у жінок )))
Этот козырь уже давно успешно разменивается на кошечек/собачек...
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_hunter
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:23
_hunter написав:
Так а знакомому это нафига? - вырвался - да и вырвался...
думаю в окремих випадках троє дітей потрібні не тільки заради відстрочки чи евакуації а також як право перетину кордону туди-сюди
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Letusrock
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