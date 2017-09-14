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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122171221812219122201222112222>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:51

  Миша-клиент написав:
  _hunter написав: ... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю :arrow:


Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!


У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...
Slon_Nosov
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1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:56

Ожесточённая перестрелка робопса и дрона завирусилась в соцсетях.
https://t.me/lentadnya/127407

будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:01

  Wirująświatła написав:
Ожесточённая перестрелка робопса и дрона завирусилась в соцсетях.
https://t.me/lentadnya/127407

будущее будет похоже на комп.игры 80-90х годов.

це в "цивілізованому світі"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:07

  Slon_Nosov написав:
  Миша-клиент написав:
  _hunter написав: ... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю :arrow:


Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!


У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...

Так а знакомому это нафига? - вырвался - да и вырвался...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:12

  jump написав:оце напотужнічали :lol:


в цьому нічого смішного немає.
поки ці падлюки набивають кишені - інші гинуть.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:15

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:без філіпінки не спиться
А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень :lol:

Скоріше робота-Таню чи робота-Оксану.
Все йде до того що потреба в жінках зменшується.
А потреба жінок в чоловікові критично впала за останні років сто.


ну фізичні потреби може й вирішать за рахунок роботів як жінки так і чоловіки але підсвідоме бажання мати нащадків поки козир у жінок )))
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:19

fox767676
Коллега та всем пох на умершего уже через год.Если вы конечно не какой-то гитлер наполеон цезарь про которорых вечно помнить будут.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 28 січ, 2025 16:19, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:19

  fox767676 написав:Діти це безсмертя.
Якщо не залишив якоїсь ідейно-культурної спадщини, за яку будуть пам'ятати наступні покоління, то треба хоча б дітей, які будуть пам'ятати та згадувати просто за батьківську любов

Ось все те саме розкажіть 25-річним дівчатам/хлопцям. Вони з вас посміються.
Але я думаю що цей ваш аргумент взагалі ніколи не працював.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:22

  tester7336 написав:
  andrijk777 написав:
  Успіх написав:А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень :lol:

Скоріше робота-Таню чи робота-Оксану.
Все йде до того що потреба в жінках зменшується.
А потреба жінок в чоловікові критично впала за останні років сто.


ну фізичні потреби може й вирішать за рахунок роботів як жінки так і чоловіки але підсвідоме бажання мати нащадків поки козир у жінок )))

Этот козырь уже давно успешно разменивается на кошечек/собачек...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так а знакомому это нафига? - вырвался - да и вырвался...

думаю в окремих випадках троє дітей потрібні не тільки заради відстрочки чи евакуації а також як право перетину кордону туди-сюди
Letusrock
 
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