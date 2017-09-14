Slon_Nosov написав:Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!
У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну. Батько трьох дітей але не має відсрочки. До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...
Так а знакомому это нафига? - вырвался - да и вырвался...[/quote]
А він в Україні працьює, і дружина з дітьми зараз певернулись...
Wirująświatła написав:вы бы пошли к врачу который 6 органов чувств не может перечислить?
Ржу не можу. От через такий юмор і хочеться засунути вас в гівно по самі вуха. Щоб трохи сьорбнули іншої реальності).
Щоб винести пораненого часом треба км 3 пішки , під дронами і артобстрілами. Ризикувати власною шкурою. Пересуватись групою куди небезпечніше чим одному перебіжками. Буває тижнями не можуть витягнути... евакуація то вже, не для слабаків. Бойові медики люди безбашенні. шанси загинути куди вищі ніж просто в піхоті. Но їх робота марна. Якщо не буде лікаря на стаб пункті а потім в госпіталі. І охочих представте собі не особо, попри клятви гіпократа, там нагрузки серйозні. І стабпункти то пріоритетна ціль. Їх ракетами не раз розносило.
yama написав:Сибарит а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то
Служат те кто мотивирован, или те кого последствия (моральные, законнодательные и т.д.) от ухилянства пугают больше чем служба. У богатых опций больше порешать (откупится, выехать и т.д.), у бедных меньше (СЗЧ, прятаться, тюрьма и т.д.). А так, кто не хочет, то независимо от статуса у него есть возможность избежать службы, вопрос в последствиях.
кстати да. был же скандал у них с сынком вроде премьера который сидел в сша и не думал приезжать. так что если бабло позволяет забить на последствия то и там не сильно рвуться служить.
detroytred написав:«Але недоліки з несправедливим розподілом озброєння і техніки, неефективним використанням спеціалістів, низьким рівнем підготовки, некваліфікованим командуванням, низьким забезпеченням та, як наслідок, примусовою мобілізацією – все це знищує мотивацію. Зараз переважна більшість поповнення ЗСУ йде через бусіки ТЦК, а не рекрут-центри. І загалом я казав про це в багатьох інтерв'ю: навіть із моєю мотивацією, якби я потрапив у більшість підрозділів, які я бачу на фронті, я б відмовився виконувати задачі з таким підходом», – підкреслив військовий.
Філімонов наголосив, що замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони. Для того, щоб це забезпечити, треба:
Створити прозору систему рекрутингу – людина має розуміти, що потрапить саме в той підрозділ і на ту посаду, куди хоче; Забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння; Підвищити кваліфікацію командирів. Солдат має бути впевнений у тому, кому довіряє своє життя; Змінити підхід до підготовки. Новобранець має проходити базову військову підготовку і злагодження в тому підрозділі, де буде проходити службу; Переглянути базове забезпечення солдата – державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця; Створювати нові бригади тільки на базі досвідчених і ефективних підрозділів; Запустити інформаційну кампанію, в якій будуть вказані всі переваги служби в армії і результати реформи. https://glavcom.ua/country/society/jak- ... 42326.html
Це все-все перекреслюється одним наказом про переведення у піхоту, після того як оформився у частину. Слова сирського про вибрати собі посаду та підрозділ, а при цьому особисто пачками підписує накази на переведення у піхотні підрозділи, це лицемірство мільйонного рівня.
безотносительно к обсуждаемым врачам, ценность любого человека в его поступках, а не в том где он был или не был. Тот что застрелил побратима и пошёл сдаваться тоже был на нуле, респект и уважуха (по вашей логике)?
Так а як ми тут можемо знати (підтверджено) про поступки один одного??? Всі лише кажуть, чекапу нему. Щодо того ж Холяви він каже що оперував (оперує), так це і є поступки. А срачі на форумі - це і є лише слова.
Щодо «топит в дєрьме», він просто нетолерантно озвучує те, що думає про деяких тут. Я думаю інколи ще гірше, доречі, про декого. І декого навіть закопав би живим в яму, про декого навіть всплакнути не було б кому
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят. Голове просто штраф и машину вернули. Всё
Это доказывает, что я прав
Київська обласна прокуратура заявила, що оскаржуватиме цей вирок в апеляції.
Це доводить що неправий Купити місцевий суд може в принципі хто завгодно. Голово РДА купив. Але в «системі» не існує механізмів проти підкупу . А факт оскарження прокуратурою (заміть, не потерпілими, які за гроші згодились проковтнути!) говорить про відсутність системи.
Доречі продавшієся потерпілі сильно ускладнили прокуратурі тепер .
вы не правильно понимаете бюрократию. обжаловать они будут для того что бы потом их не спросили почему они не подали обжалование хотя обязаны. а не потому что они хотят голову засадить. на голову им глубоко начхать - главно подать апелляцию что бы их потом не дрюкнули.
был у меня в конторе случай - все знали что нет смысла судиться. но подали иск и получили отказ. зато любая проверка спросившая почему списана задолженность получала ответ - вот подавали в суд но нам отказали. а списали просто б по времени - каждая проверка бы дрючила и ковыряла.
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 28 січ, 2025 16:58, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd ну чего сразу наполенон. Есть наследие архитекторов, писателей, музыкантов, ученых о них знают и помнят лучшие , и этого достаточно так по крайней мере должно быть, чтобы цивилизация не вконец оскотинилась
andrijk777 Я спокойно и продуктивно общаюсь с девчонками на 15 лет младше меня смеются правильно, там где надо ну и подобное притягивается к подобному ну и есть же разница - 25 летним медсестрам\кассиршам или аспиранткам какая-то гопотелочка 25 клюнет на ланос+ или фордфокус.биток незламниця из фанаток портникова на героя майдана абырвалга а есть такие что пожурят за плохое знание шекспира или серебряного века и даже православные красотки есть , с модельной внешностью, в кожаной юбке будет рассказывать про житие святых и каноны
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 28 січ, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.