detroytred написав:

«Але недоліки з несправедливим розподілом озброєння і техніки, неефективним використанням спеціалістів, низьким рівнем підготовки, некваліфікованим командуванням, низьким забезпеченням та, як наслідок, примусовою мобілізацією – все це знищує мотивацію. Зараз переважна більшість поповнення ЗСУ йде через бусіки ТЦК, а не рекрут-центри. І загалом я казав про це в багатьох інтерв'ю: навіть із моєю мотивацією, якби я потрапив у більшість підрозділів, які я бачу на фронті, я б відмовився виконувати задачі з таким підходом», – підкреслив військовий.Філімонов наголосив, що замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони. Для того, щоб це забезпечити, треба:Створити прозору систему рекрутингу – людина має розуміти, що потрапить саме в той підрозділ і на ту посаду, куди хоче;Забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння;Підвищити кваліфікацію командирів. Солдат має бути впевнений у тому, кому довіряє своє життя;Змінити підхід до підготовки. Новобранець має проходити базову військову підготовку і злагодження в тому підрозділі, де буде проходити службу;Переглянути базове забезпечення солдата – державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця;Створювати нові бригади тільки на базі досвідчених і ефективних підрозділів;Запустити інформаційну кампанію, в якій будуть вказані всі переваги служби в армії і результати реформи.