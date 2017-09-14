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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12219122201222112222>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:56

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Так а знакомому это нафига? - вырвался - да и вырвался...

А він в Україні працьює, і дружина з дітьми зараз певернулись...

Ну, у каждого свои заморочки. Но тому знакомому стоит почитать "9,5 правил ведения безопасного бизнеса"
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:59

  Hotab написав:Так а як ми тут можемо знати (підтверджено) про поступки один одного???
никак. Поэтому лучше ими не хвастаться. Даже если они были/есть. Почему то барабашов и уа не выдумывают про себя истории, как они одной левой раскидали взвод орков. Я не знаю поступков этих людей, но то что они не занимаются форумным самовосхвалением - 100%
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:04

Wirująświatła

Почему то барабашов и уа не выдумывают про себя истории, как они одной левой раскидали взвод орков.


1. Тому що не розкидали.
2. Тому що повинні були по статусу і званням.

Доречі УА спробував щось там підняти про досягнення..
Думаю років через 5 він буде розказувати, що він сидів на носі ракети, яка поцілила в крейсер Москва. Вже є потуги на третьому році про «візуальниє наблюдєнія».

Поэтому лучше ими не хвастаться.


Ти трохи перекручуєш цінності.
У нас війнаа
Гілка саме про війну.
Не вистачало щоб учасники ще стидились своєї участі, щоб не зробити невдобно махровим ухилянтам) ))

Справа в тому, що якби була гілка про макак, чи резервне живлення, то прийти зі словами «посуньтесь, я воював» було б дічь. А тут - ні.
А наприклад на гілці нерухомості дослуховуються учасників реальних угод.
А на фінансовій - банкірів (такі там теж є, я знаю))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:11

  Slon_Nosov написав:До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...

Трое и более детей это железобетонное основание для увольнения. Но есть нюансы.
Во-первых, несовершеннолетних детей.
И надо быть истинным арийцем. Одна любовь, одна жена, трое несовершеннолетних детей в этом браке.
Если вел распутный образ жизни, и дети в разных браках, это обычно затягивает процесс увольнения на пару месяцев, футболят назад, какие-то дополнительные документы и тд.
Беда с приемными детьми, тут всё осложняется до предела, на моей памяти был только один случай, когда было двое детей, усыновил третьего и уволился, но это был сам начальник группы персонала, который обладал недюжинными знаниями и бюрократическими возможностями в этом вопросе.
На ум пришло, у нас был солдат(и есть), пятеро детей, контузило сильно, признали на ВЛК не придатным, уволили. Он из села под Одессой, вернулся домой, и оказалось, что военный он мужик, 120 тысяч в месяц, папа скинь пять тысяч, скидываю, жена скинь 10 тысяч грн, не вопрос, а тут резкая смена статуса. Через месяц пошел сам в ТЦК, опять на ВЛК, дал денег, его из негодного признали годным, взял отношение, и вот он опять у нас на посту ))) Кстати, рукастый парень, про таких говорят у него золотые руки, технарь.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:13

  Hotab написав:Ти трохи перекручуєш цінності.
У нас війнаа
у нас на форуме война? кто считает себя супергероем штурмовые бригады ждут вас. На форумах зачем самоутверждаться
  Hotab написав:Справа в тому, що якби була гілка про макак, чи резервне живлення, то прийти зі словами «посуньтесь, я воював» було б дічь. А тут - ні
это некстати абсолютно везде. Кроме близкого круга где тебя знают и способны дать оценку твоим словам.

Потому что говорит о нарушении высших психических функций и когнитивных искажениях. Если вас спросят воевали и где, можно ответить и то не всегда и не всем. Чтобы не восприняли это как упрек присутствующим или что то в этом духе. Это так же неадекватно как рассказывать случайным попутчикам про свои достижения. В близком круге - пожалуйста. Хвастайтесь чем угодно.

Скромность самое дорогое украшение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 17:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:16

  Миша-клиент написав:
  andrijk777 написав:... Розійтись коли немає дітей - елементарно.


Возможно, ЕСЛИ студенты, живущие в арендованной квартире...

НО еще тот головняк, ЕСЛИ - в совместно купленном и обставленном жилье, с машиной, счетами и Ц/Бумагами, бизнесом - возникает вопрос разъезда и раздела имущества (НЕ исключено, что с продажей, а то и покупками жилья при этом, нотариальным/по суду оформлением..., с учетом вероятной мести/желания напакостить со стороны второго из супругов).


приятель виїхав до США(1995) з дружиною (коли судно було в Гданську на ремонті приїзжала дружина, яка в Польші заповнила анкету на гринкарту і отримала письмо, що вона виграла ГК), поїхали втіхаря через Польшу (від Українського громадянства не відмовлялись -на всяк випадок), після 8 місяців в США дружина (22роки) подумала, що її 31 річний чоловік не має перспектив карьерного росту в США і пішла від нього "жити до сусіда", товстенного американця 130+кг(десь років за 45)
приятель дізнавших, вирішив розлучитись, дружина вимагала 18к дол (на цю суму придбала мебель на арендовану квартиру, коли муж був в американському навчальному центрі(учебка, Чикаго), він потім підписав контракт з NAVY, а дружина залишилась в Сан Франциско. Адвокат в США порадив розличитись в Одесі (тому що обидва не громадяни США, вони громадяни України -по факту). Муж прислав сестрі в Одесу заяву на розлучення до суду і дав довіру на те, що сестра представила в суді його інтереси. Отримавши поштою свідоцтво о розлученні -надіслав колишній дружині(та була в шоці), мебель вона повернула назад в магазин (бо купувала на карту мужа), і тому повернулись кошти на карту.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:17

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ти трохи перекручуєш цінності.
У нас війнаа
у нас на форуме война? кто считает себя супергероем штурмовые бригады ждут вас. На форумах зачем самоутверждаться

Чому саме бригади штурмові? Оперувати вже не треба нікому? Вивозити поранених?

Я б по іншому сформулював питання: ті, хто ніякого стосунку до армії і війни, а мали б його мати, мають прикрити трохи хлібальники , і більше слухати (читати) тих, хто хоча б волонтерить і по іншому в процесі.


На форумах зачем самоутверждаться


Коли учасники реальних угод на гілці нерухомості щолкають по носу теоретиків-умніків - це вони самоутверджаються?


Это так же неадекватно, рассказывать случайным попутчикам про свои достижения.


Ти знову не зрозумів «місце і час».
В поїзді люди далекі від війни можуть бути. А це гілка саме по війну. Кому вона далека по темі і він не хоче чути про військових, хай йде на іншу. Де він розуміється.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:22

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«Яке їхало , таке й здибало».
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:23

На Покровському напрямку танк Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворожа колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги, де і потрапила в засідку, влаштовану екіпажем "Леопарда" зі складу 33-ї окремої механізованої бригади.

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник", – йдеться у повідомленні.

За підсумками бою було підбито щонайменше п'ять ворожих бронемашин, деякі з них отримали по кілька влучань. Зазначається, що усю колону разом з десантом було знищено.


є відео
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:27

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Відмінна техніка у вмілих руках..
жаль що штучна
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