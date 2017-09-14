Додано: Вів 28 січ, 2025 17:11

Slon_Nosov написав: До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть... До речі, відсрочка може бути поки людина на волі, якщо батьком трьох став будучи в армії, будеш служити до перемоги. Якщо помиляюсь - виправіть...

Трое и более детей это железобетонное основание для увольнения. Но есть нюансы.Во-первых, несовершеннолетних детей.И надо быть истинным арийцем. Одна любовь, одна жена, трое несовершеннолетних детей в этом браке.Если вел распутный образ жизни, и дети в разных браках, это обычно затягивает процесс увольнения на пару месяцев, футболят назад, какие-то дополнительные документы и тд.Беда с приемными детьми, тут всё осложняется до предела, на моей памяти был только один случай, когда было двое детей, усыновил третьего и уволился, но это был сам начальник группы персонала, который обладал недюжинными знаниями и бюрократическими возможностями в этом вопросе.На ум пришло, у нас был солдат(и есть), пятеро детей, контузило сильно, признали на ВЛК не придатным, уволили. Он из села под Одессой, вернулся домой, и оказалось, что военный он мужик, 120 тысяч в месяц, папа скинь пять тысяч, скидываю, жена скинь 10 тысяч грн, не вопрос, а тут резкая смена статуса. Через месяц пошел сам в ТЦК, опять на ВЛК, дал денег, его из негодного признали годным, взял отношение, и вот он опять у нас на посту ))) Кстати, рукастый парень, про таких говорят у него золотые руки, технарь.