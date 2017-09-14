Hotab написав:Ти трохи перекручуєш цінності. У нас війнаа
у нас на форуме война? кто считает себя супергероем штурмовые бригады ждут вас. На форумах зачем самоутверждаться
Чому саме бригади штурмові? Оперувати вже не треба нікому? Вивозити поранених?
Я б по іншому сформулював питання: ті, хто ніякого стосунку до армії і війни, а мали б його мати, мають прикрити трохи хлібальники , і більше слухати (читати) тих, хто хоча б волонтерить і по іншому в процесі.
На форумах зачем самоутверждаться
Коли учасники реальних угод на гілці нерухомості щолкають по носу теоретиків-умніків - це вони самоутверджаються?
Это так же неадекватно, рассказывать случайным попутчикам про свои достижения.
Ти знову не зрозумів «місце і час». В поїзді люди далекі від війни можуть бути. А це гілка саме по війну. Кому вона далека по темі і він не хоче чути про військових, хай йде на іншу. Де він розуміється.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
если ты идешь в школу показывать детям какой ты крутой каратист
О!! Тому я ще раз кажу: на фінансовій свої «експерти», на нерухомості - свої. А на військовій не ухилянтам , а тим більше з погонами поліції чи військового запасу, розказувати хто і що повинен тут казати. Хіба що цивільний модератор. Як цивільний міністр оборони 😅
какая мотивация это делать?
Якщо ти по нерухомість, то мабуть тому що будь кого трохи поробить, коли дилетант і профан починає повчати «експерта». Мені здається це нормально і правильно, коли ти десь «чітатєль», а десь «пісатєль». (Ти якось мене питав, чому я не умнічаю на фінансовій, а тут). Для умнічанія треба ум у конкретній сфері. А як його обмаль, то читати і набиратись
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:43, всього редагувалось 1 раз.
если ты идешь в школу показывать детям какой ты крутой каратист
О!! Тому я ще раз кажу: на фінансовій свої «експерти», на нерухомості - свої. А на військовій не ухилянтам , а тим більше з погонами поліції чи військового запасу, розказувати хто і що повинен тут казати. Хіба що цивільний модератор. Як цивільний міністр оборони 😅
Если бы тут все были каратисты можно было бы померяться сиськами. Но поскольку здесь разные люди, надо снять мундир и общаться с ними как цивильный.
Если бы тут все были каратисты можно было бы померяться сиськами. Но поскольку здесь разные люди, надо снять мундир и общаться с ними как цивильный.
Ні, не так, це типу ти прийшов в рок-клуб випити пивка, а сам слухав Шаінського все життя. Ну і звісно почав рокерам розказувати за їх невірні смаки і життєві цінності Приходити можна всім, звичайно, але треба розуміти де ти і серед кого))
Чи може рокерам треба скинути косухи і одягнути бабочки , бо зайшов скрипач?)
Прл нашу ветку, если убрать звания, ордена и погоны получится форумчане с одинаковым статусом делятся точками зрения и информацикюей
Мені здається на невійськових гілках нема звань і медалей військових. Інколи Успіх заходить нагадати, що він воїн, бо там плюси ставлять, але то окрема ситуація.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.