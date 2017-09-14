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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122191222012221122221222312224>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:17

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ти трохи перекручуєш цінності.
У нас війнаа
у нас на форуме война? кто считает себя супергероем штурмовые бригады ждут вас. На форумах зачем самоутверждаться

Чому саме бригади штурмові? Оперувати вже не треба нікому? Вивозити поранених?

Я б по іншому сформулював питання: ті, хто ніякого стосунку до армії і війни, а мали б його мати, мають прикрити трохи хлібальники , і більше слухати (читати) тих, хто хоча б волонтерить і по іншому в процесі.


На форумах зачем самоутверждаться


Коли учасники реальних угод на гілці нерухомості щолкають по носу теоретиків-умніків - це вони самоутверджаються?


Это так же неадекватно, рассказывать случайным попутчикам про свои достижения.


Ти знову не зрозумів «місце і час».
В поїзді люди далекі від війни можуть бути. А це гілка саме по війну. Кому вона далека по темі і він не хоче чути про військових, хай йде на іншу. Де він розуміється.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:22

prodigy
«Яке їхало , таке й здибало».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:23

На Покровському напрямку танк Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворожа колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги, де і потрапила в засідку, влаштовану екіпажем "Леопарда" зі складу 33-ї окремої механізованої бригади.

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник", – йдеться у повідомленні.

За підсумками бою було підбито щонайменше п'ять ворожих бронемашин, деякі з них отримали по кілька влучань. Зазначається, що усю колону разом з десантом було знищено.


є відео
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:27

prodigy
Відмінна техніка у вмілих руках..
жаль що штучна
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:34

  Hotab написав:Коли учасники реальних угод на гілці нерухомості щолкають по носу теоретиків-умніків - це вони самоутверджаються?
какая мотивация это делать?

Участников реальных сделок тысячи а самоутверждаются на форумах единицы. Если это камень в спину УА то мои слова к нему имеют такое же отношение.

Во первых кому известно реальные ли те сделки? Наврать можно что угодно.

Во вторых надо понимать мотивацию. Если это круг равных может люди просто делятся информацией.

А если ты идешь в школу показывать детям какой ты крутой каратист - искажения когнитивной сферы.

Прл нашу ветку, если убрать звания, ордена и погоны получится форумчане с одинаковым статусом делятся точками зрения и информацикюей. Если вернуть ордена, выйдет как с каратистом в школе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:40

Wirująświatła


если ты идешь в школу показывать детям какой ты крутой каратист


О!! Тому я ще раз кажу: на фінансовій свої «експерти», на нерухомості - свої.
А на військовій не ухилянтам , а тим більше з погонами поліції чи військового запасу, розказувати хто і що повинен тут казати. Хіба що цивільний модератор. Як цивільний міністр оборони 😅


какая мотивация это делать?


Якщо ти по нерухомість, то мабуть тому що будь кого трохи поробить, коли дилетант і профан починає повчати «експерта». Мені здається це нормально і правильно, коли ти десь «чітатєль», а десь «пісатєль». (Ти якось мене питав, чому я не умнічаю на фінансовій, а тут). Для умнічанія треба ум у конкретній сфері. А як його обмаль, то читати і набиратись
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:42

  Hotab написав:Wirująświatła


если ты идешь в школу показывать детям какой ты крутой каратист


О!! Тому я ще раз кажу: на фінансовій свої «експерти», на нерухомості - свої.
А на військовій не ухилянтам , а тим більше з погонами поліції чи військового запасу, розказувати хто і що повинен тут казати. Хіба що цивільний модератор. Як цивільний міністр оборони 😅

Если бы тут все были каратисты можно было бы померяться сиськами. Но поскольку здесь разные люди, надо снять мундир и общаться с ними как цивильный.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:43

  Hotab написав:prodigy
«Яке їхало , таке й здибало».


тут все було як у фільмі Гайдая

"я тебе говорил , Володька, не женись быстро"
https://www.youtube.com/watch?v=DZHXRy-FTuM&t=552s
дивитись фрагмент на 1г 15хв

ця парочка(емігрантів)- були свідками у мене на свадьбі(до того, вони були знайомі десь з місяць), і через два місяці після моєї свадьби одружилися
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:45

Wirująświatła


Если бы тут все были каратисты можно было бы померяться сиськами. Но поскольку здесь разные люди, надо снять мундир и общаться с ними как цивильный.


Ні, не так, це типу ти прийшов в рок-клуб випити пивка, а сам слухав Шаінського все життя. Ну і звісно почав рокерам розказувати за їх невірні смаки і життєві цінності
Приходити можна всім, звичайно, але треба розуміти де ти і серед кого))

Чи може рокерам треба скинути косухи і одягнути бабочки , бо зайшов скрипач?)


Прл нашу ветку, если убрать звания, ордена и погоны получится форумчане с одинаковым статусом делятся точками зрения и информацикюей


Мені здається на невійськових гілках нема звань і медалей військових. Інколи Успіх заходить нагадати, що він воїн, бо там плюси ставлять, але то окрема ситуація.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:47

Середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 січня 2025 року склав 5789,05 грн. Це на 403,8 грн більше, аніж рік тому. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.

Найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано у місті Київ – 8017,65 грн, а найнижчий – у Тернопільській області - 4484,69 грн.


пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік
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