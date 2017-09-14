Огинь канєшно. Дивлячись подібне розумієш що при зомбі апокаліпсисі я буду той самий негр якого зїдають на першій хвилині фільму. в принципі "махрових ухилянтів" можна похвалити хоча б (чи хотаб ) за те що економлять державі 15млн + гроші на підготовку
Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят. Голове просто штраф и машину вернули. Всё
Это доказывает, что я прав
Київська обласна прокуратура заявила, що оскаржуватиме цей вирок в апеляції.
Це доводить що неправий А я виїду за кордон. Все це наміри. Є вирок суду. Хай спочатку оскаржать.
Бетон, ну ти ж далекий від понять і знань. Ти живеш емоціями. Рішення суду вступає в силу не відразу. Тобто в цей час воно не має сили. Якщо не стануть оскаржувати, то вступить. На сьогоднішній день маємо лише посягання на суспільний порядок. Бо потерпілі сказали «претензій нєт». Пішов би ти енергію свою витратив на те, щоб вмовити потерпілих боротись за справедливість. Бо вони (а не ти) зацікавлені мають бути в цій справедливості.
А то я знаю через скільки що вступає. Де вироки?
Вбивцю підлітка в фунікулері теж відмазали. Мати в розпачі.
Де хоч один вбивця з тцк?
До 7 років тюрми загрожує вебкам-моделям за порно відео та трансляції, — Миколаївська прокуратура
Ось чим займається прокуратура. Особливо тяжкими злочинами
Демографічна піраміда. Ну і трохи впливає відсутність звільнень силовиків саме по вислузі . Не знаю, скільки вони додавали , але це майже зникло.
А то я знаю через скільки що вступає
Так це те, про що я з Віталієм. Якщо ти баран, то ти читаєш і питаєш. Але ти ж кричиш ствердно про «срокі давнасті» та іншу чепуху.
Щодо конкретної ситуації, ти ж настільки любиш хай, істерики , сенсації, що навіть не дочекався, чи буде апеляція, чи виграє її прокуратура. Тоді б мав повне право сказати: все, вийшов сухим з води. Але не зараз.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Діти це безсмертя. Якщо не залишив якоїсь ідейно-культурної спадщини, за яку будуть пам'ятати наступні покоління, то треба хоча б дітей, які будуть пам'ятати та згадувати просто за батьківську любов
Hotab написав:Ні, не так, це типу ти прийшов в рок-клуб випити пивка, а сам слухав Шаінського все життя. Ну і звісно почав рокерам розказувати за їх невірні смаки і життєві цінності Приходити можна всім, звичайно, але треба розуміти де ти і серед кого)
Правила поведения устанавливает заведение, в рок клубе они одни а в детском кафе или оперном театре другие. Для комфорта большинства посетителей.
в правилах ветки не сказано что ветка для определенной аудитории (военных). Тогда ты был бы полностью прав.
Название ветки указывает только на её тематику, и никак не влияет на правила, кроме определения оффтопа. Правила для всех веток общие.
Требуй пусть в правила добавят особый статус зсушникам, не спорить, молча внимательно их слушать. Посмотрим сколько людей тут останется.
Название ветки указывает на тематику, а не на правила поведения. Правила для всех веток общие.
І ти там знайдеш щось типу «писати , маючи знання з питання», а не писати аби писати. Про V8 по ночам лейтенант запасу пише, про своє дитинство і іншу інсультну брєдятіну. Хоча лейтенанту місце як мінімум в оборонці (техприйомка снарядів) чи волонтерстві, а як максимум, то в окопі. А, ще про якісь дагестанські члени, які, як він зʼясував, пахнуть івасі. Це офіцер запасу. Під час війни!
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня Печерский районный суд отстранил Александра Маркушина с должности Ирпенского городского головы в рамках уголовного производства по организации незаконного выезда из Украины в условиях военного положения.
Некому будет тебе позвонить среди ночи, когда к тебе придёт ТЦК
PS. Мера Ирпеня отстранили по тому же беспределу, как и нашего мера Атрошенко