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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:08
Hotab написав:
Якщо ти по нерухомість, то мабуть тому що будь кого трохи поробить, коли дилетант і профан починає повчати «експерта». Мені здається це нормально і правильно, коли ти десь «чітатєль», а десь «пісатєль». (Ти якось мене питав, чому я не умнічаю на фінансовій, а тут). Для умнічанія треба ум у конкретній сфері. А як його обмаль, то читати і набиратись
Кто тебя будет бесплатно учить? Тем более на анонимном форуме. Была такая шутка можно ли получить образование по телевизору? Можно, но диплом вам тоже покажут по телевизору. Так здесь все писатели и раскрыли карманы, кто на чем и сколько зарабатывает.
Hotab написав:
А, ще про якісь дагестанські члени, які, як він зʼясував, пахнуть івасі. Це офіцер запасу. Під час війни
я тут предложил оставить право на пошлые шутки только за тобой. Народ шото вяло отреагировал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:10
Wirująświatła
А де ти бачиш щоб я просив вчити? (Хоча є тут один … «Коля, а сколько тебе счас платят?»
«Фейслес, а на якій машині ти зараз їздиш?» Дикий якийсь. )
Я кажу «якщо баран , ти читаєш і по краплям набираєш знань». Але точно не повчаєш тих, хто ці знання і практику має.
Ну і як би там не хотів хтось не ділитись, все одно корисне ж на будь якій гілці проскакує. Треба побачити лише.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 січ, 2025 18:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:13
Hotab написав:Wirująświatła
А де ти бачиш щоб я просив вчити?
Я кажу «якщо баран , ти читаєш і по краплям набираєш знань». Але точно не повчаєш тих, хто ці знання і практику має.
У кого ты собираешь знания имеет значение? Как ты определяешь кто здесь эксперт, а кто звездун?
С таким же успехом можно к бомжам пойти и там знаний набраться. Не надо верить всему что пишут.
Люди которые со мной общаются в лс подтвердят что кажетство информации на общак и в лс сильно отличается. В общак я иногда просто прикалываюсь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:15
Wirująświatła
У кого ты собираешь знания имеет значение? Как ты определяешь кто здесь эксперт, а кто звездун?
Точно так само, як ти по життю щось береш від інших людей. У них нема на грудях копій дипломів і послужного списку. А навіть якщо і є, то і його ж можна ставити під сумнів. Але ти ж все життя десь чомусь у когось вчишся.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:18
Hotab написав:Wirująświatła
У кого ты собираешь знания имеет значение? Как ты определяешь кто здесь эксперт, а кто звездун?
Точно так само, як ти по життю щось береш від інших людей. У них нема на грудях копій дипломів і послужного списку. А навіть якщо і є, то і його ж можна ставити під сумнів. Але ти ж все життя десь чомусь у когось вчишся.
По пальцам пересчитать людей у которых я что то почерпнул за последние 20 лет. Наоборот интернет дал возможность проверять всю инфу даже от маститых профи. Я не про форум. Общаться ради получения информации есть смысл только по узкоспециализированным темам. Остальная вся инфа есть в интернете. А интернет общение превратилось в пинг понг.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:21
Wirująświatła написав: Hotab написав:Wirująświatła
У кого ты собираешь знания имеет значение? Как ты определяешь кто здесь эксперт, а кто звездун?
Точно так само, як ти по життю щось береш від інших людей. У них нема на грудях копій дипломів і послужного списку. А навіть якщо і є, то і його ж можна ставити під сумнів. Але ти ж все життя десь чомусь у когось вчишся.
По пальцам пересчитать людей у которых я что то почерпнул за последние 20 лет. Наоборот интернет дал возможность проверять всю инфу даже от маститых профи. Я не про форум.
Дивно. У мене в екіпажі бортпроводом був «дарницький гопнік». Навіть у нього є що почути і розширити свої горизонти)).
Я думаю ти або не зовсім щирий, або не вірно тлумачиш мої слова. Бо я на форумі чи не від кожного щось корисне для себе взяв..Навіть хоча б в контексті «не будь таким»
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:24
Hotab написав:
Я думаю ти або не зовсім щирий, або не вірно тлумачиш мої слова
я к чужому опыту отношусь как беллетристике. Он может быть неприменим ко мне или даже вреден. Выслушать конечно могу. Если подача прикольная.
С интересом вчера читал кто какую музыку слушает, кто какой религии придерживается, какую роль женщины в семье видит. Перенимал ли я чей то опыт? Нафиг он мне нужен...
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:39
prodigy написав:
Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.
пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік
А населення менше не стало?
Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:49
Slon_Nosov написав:
...........
раніше совки розраховували на стакан води в старості...
Не надоело поминать "совок" к месту и не к месту? Раньше на это рассчитывали везде, во всех странах.
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...
Зараз рождаемость таки сильно упала. Но опять же это происходило во время войны во всех странах независимо от "фона".
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:49
andrijk777 написав: prodigy написав:
Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.
пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік
А населення менше не стало?
Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.
то треба підняти з 60 до 62, бо чоловіків не вистачає
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