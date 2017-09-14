Додано: Вів 28 січ, 2025 18:53

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки

официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. Проявление расизма в государственной практике.

ЭпиграфЧасть 4. Фашизм. Нацизм. (Сейчас это скромно называется ультраправые, но видно птицу по помёту)Пока мы все наблюдали возрождение, становление и кристализацию фашизма в России. Фашизм и нацизм проявился в СШАСперва это были нацистские флаги на водном параде в поддержку Трампа. Тогда ещё у Трампа открещивались, мол, залётные, мы их не знаем. НО ...Илон Маск зиганул. Два раза. И не надо его оправдывать. Он зиганул. Зиганул открыто. И это видели все.Потом уже был стрим и подтверждение поддержки Илоном Маском партии "Альтернатива для Германии", которая имеет явно нацистскую идеологию.Илон Маск также поддерживает Томми Робинсона, британского антиисламского активистаИ ведь так не бывает, что есть гений, миллиардер, плейбой, а тут фигак, ещё и зига в довесок.Немного историчной справкиГде у нас родился Илон Маск ? В Южно-Африканской Республике, 28 июня 1971А что было в Южно-Африканской Республике в то время ? АпартеидТо ничего удивительного в зиговании МаскаПосле всего этого, ярые сторонники Илона Маска на этом форуме, начинают смотрется под очень интересным уголом. Да и освещение какое-то красно-коричневое.Бетон, Schmit и прочие.Особенно, номерной фокс, с его "у меня есть ребята, они могут подъехать"