Часть 4. Фашизм. Нацизм. (Сейчас это скромно называется ультраправые, но видно птицу по помёту)
1) Пока мы все наблюдали возрождение, становление и кристализацию фашизма в России. Фашизм и нацизм проявился в США
2) Сперва это были нацистские флаги на водном параде в поддержку Трампа. Тогда ещё у Трампа открещивались, мол, залётные, мы их не знаем. НО ...
3) Илон Маск зиганул. Два раза. И не надо его оправдывать. Он зиганул. Зиганул открыто. И это видели все.
4) Потом уже был стрим и подтверждение поддержки Илоном Маском партии "Альтернатива для Германии", которая имеет явно нацистскую идеологию. Илон Маск также поддерживает Томми Робинсона, британского антиисламского активиста
5) И ведь так не бывает, что есть гений, миллиардер, плейбой, а тут фигак, ещё и зига в довесок. Немного историчной справки Где у нас родился Илон Маск ? В Южно-Африканской Республике, 28 июня 1971 А что было в Южно-Африканской Республике в то время ? Апартеид
официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. Проявление расизма в государственной практике.
То ничего удивительного в зиговании Маска
6) После всего этого, ярые сторонники Илона Маска на этом форуме, начинают смотрется под очень интересным уголом. Да и освещение какое-то красно-коричневое. Бетон, Schmit и прочие. Особенно, номерной фокс, с его "у меня есть ребята, они могут подъехать"
Огинь канєшно. Дивлячись подібне розумієш що при зомбі апокаліпсисі я буду той самий негр якого зїдають на першій хвилині фільму. в принципі "махрових ухилянтів" можна похвалити хоча б (чи хотаб ) за те що економлять державі 15млн + гроші на підготовку
За те що на момент будуть "ходєчими консервами", читав що десь в Патагонії колись жінок відгодовували на зиму з такою метою
jump написав:Мера Дрогобича оштрафували через невиконання плану мобілізації. Мер зазначив, що рішення про штраф буде оскаржене в суді. «Те, що нам інкримінують невиконання програми мобілізації за грудень, це можна застосувати до кожного мера в Україні. Яким чином я можу доставити людину до військкомату?», — каже Кучма.
Вчений згвалтував журналиста. Як це не дивно, але саме в цьому данному випадку ТЦК швидше за все вчинили правомірно (так, це диво), наклавши стягнення. Згідно оновленних норм нашого козлячого законодавства, підприємство (керівництво) стало агентом-посередником між ТЦК та військовозобов"язанними працивниками. Я місяці чотири тому викладав скан припису від ТЦК, який вимагав забезпечити явку у ТЦК одинадцяти працівників. Зазвичай такі приписи ТЦК видає адміністрації разом з повістками. Тобто керівник мав ознайомити з приписом працівників, які перелічені в приписі, під розпис видати повістку (або зі свідками скласти акт про відмову в отриманні), надати наказ про увільнення робітника на потрібну дату із збереженням зарплатні та при необхідності забезпечети проїзд (напр. автобус). Після цього повідомити ТЦК про виконану роботу з копіями наказів. Тобто "трудяги" з ТЦК такі втомленні, що вимагають від цивільних займатися мобілізацією колег. Не знаю, чи є мер керівником колективу, але швидше за все пани закусили вудила та не виконали дії по вимогах ТЦК згідно алгоритму. І тоді так, штраф на керівника 34 тис.