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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12221122221222312224

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки


Часть 4. Фашизм. Нацизм. (Сейчас это скромно называется ультраправые, но видно птицу по помёту)

1) Пока мы все наблюдали возрождение, становление и кристализацию фашизма в России. Фашизм и нацизм проявился в США

2) Сперва это были нацистские флаги на водном параде в поддержку Трампа. Тогда ещё у Трампа открещивались, мол, залётные, мы их не знаем. НО ...

3) Илон Маск зиганул. Два раза. И не надо его оправдывать. Он зиганул. Зиганул открыто. И это видели все.

4) Потом уже был стрим и подтверждение поддержки Илоном Маском партии "Альтернатива для Германии", которая имеет явно нацистскую идеологию.
Илон Маск также поддерживает Томми Робинсона, британского антиисламского активиста

5) И ведь так не бывает, что есть гений, миллиардер, плейбой, а тут фигак, ещё и зига в довесок.
Немного историчной справки
Где у нас родился Илон Маск ? В Южно-Африканской Республике, 28 июня 1971
А что было в Южно-Африканской Республике в то время ? Апартеид
официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. Проявление расизма в государственной практике.

То ничего удивительного в зиговании Маска

6) После всего этого, ярые сторонники Илона Маска на этом форуме, начинают смотрется под очень интересным уголом. Да и освещение какое-то красно-коричневое.
Бетон, Schmit и прочие.
Особенно, номерной фокс, с его "у меня есть ребята, они могут подъехать"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:58

  pesikot написав:Особенно, номерной фокс, с его "у меня есть ребята, они могут подъехать
это ж таксисты
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:58

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Прошу дотримуватися гарної манери спілкування, бо гугл сьогодні лютує, заблокував нам рекламу на сторінках цієї теми :(
...
З повагою,


саме зараз бачу рекламу Bluetti & BURGA(поняття не маю, що це таке)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:00

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:...........
раніше совки розраховували на стакан води в старості... :roll:

Не надоело поминать "совок" к месту и не к месту? Раньше на это рассчитывали везде, во всех странах.
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...
Зараз рождаемость таки сильно упала. Но опять же это происходило во время войны во всех странах независимо от "фона".


в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:01

  Letusrock написав:

Огинь канєшно. Дивлячись подібне розумієш що при зомбі апокаліпсисі я буду той самий негр якого зїдають на першій хвилині фільму.
в принципі "махрових ухилянтів" можна похвалити хоча б (чи хотаб :D ) за те що економлять державі 15млн + гроші на підготовку

За те що на момент будуть "ходєчими консервами", читав що десь в Патагонії колись жінок відгодовували на зиму з такою метою
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:11

  jump написав:Мера Дрогобича оштрафували через невиконання плану мобілізації. :lol:
Мер зазначив, що рішення про штраф буде оскаржене в суді.
«Те, що нам інкримінують невиконання програми мобілізації за грудень, це можна застосувати до кожного мера в Україні. Яким чином я можу доставити людину до військкомату?», — каже Кучма.

Голів кількох міст, серед яких Дрогобич, Трускавець, Східниця, Борислав та Меденичі, оштрафували за невиконання плану мобілізації.
https://tvoemisto.tv/news/mer_drogobych ... 72827.html

так й боневтіка штрафануть за невиконання :lol:

Вчений згвалтував журналиста. Як це не дивно, але саме в цьому данному випадку ТЦК швидше за все вчинили правомірно (так, це диво), наклавши стягнення. Згідно оновленних норм нашого козлячого законодавства, підприємство (керівництво) стало агентом-посередником між ТЦК та військовозобов"язанними працивниками. Я місяці чотири тому викладав скан припису від ТЦК, який вимагав забезпечити явку у ТЦК одинадцяти працівників. Зазвичай такі приписи ТЦК видає адміністрації разом з повістками. Тобто керівник мав ознайомити з приписом працівників, які перелічені в приписі, під розпис видати повістку (або зі свідками скласти акт про відмову в отриманні), надати наказ про увільнення робітника на потрібну дату із збереженням зарплатні та при необхідності забезпечети проїзд (напр. автобус). Після цього повідомити ТЦК про виконану роботу з копіями наказів.
Тобто "трудяги" з ТЦК такі втомленні, що вимагають від цивільних займатися мобілізацією колег.
Не знаю, чи є мер керівником колективу, але швидше за все пани закусили вудила та не виконали дії по вимогах ТЦК згідно алгоритму. І тоді так, штраф на керівника 34 тис.
whois2010
 
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