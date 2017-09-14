andrijk777 написав:
А населення менше не стало?
Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.
то треба підняти з 60 до 62, бо чоловіків не вистачає
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:49
то треба підняти з 60 до 62, бо чоловіків не вистачає
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:50
Шановні форумчани!
Прошу дотримуватися гарної манери спілкування, бо гугл сьогодні лютує, заблокував нам рекламу на сторінках цієї теми
Зараз буду багато видаляти, редагувати.
Конкретно які саме слова, йому не подобаються не можу вказати (скоріше нецензурні вислови, в тому числі ру..ня, бо це наче зневажливе для росіян за політикою гугла).
Небезпечний чи образливий контент, будь ласка, не вживайте.
Щиро сподіваюся на розуміння.
З повагою,
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Эпиграф
Часть 4. Фашизм. Нацизм. (Сейчас это скромно называется ультраправые, но видно птицу по помёту)
1) Пока мы все наблюдали возрождение, становление и кристализацию фашизма в России. Фашизм и нацизм проявился в США
2) Сперва это были нацистские флаги на водном параде в поддержку Трампа. Тогда ещё у Трампа открещивались, мол, залётные, мы их не знаем. НО ...
3) Илон Маск зиганул. Два раза. И не надо его оправдывать. Он зиганул. Зиганул открыто. И это видели все.
4) Потом уже был стрим и подтверждение поддержки Илоном Маском партии "Альтернатива для Германии", которая имеет явно нацистскую идеологию.
Илон Маск также поддерживает Томми Робинсона, британского антиисламского активиста
5) И ведь так не бывает, что есть гений, миллиардер, плейбой, а тут фигак, ещё и зига в довесок.
Немного историчной справки
Где у нас родился Илон Маск ? В Южно-Африканской Республике, 28 июня 1971
А что было в Южно-Африканской Республике в то время ? Апартеид
То ничего удивительного в зиговании Маска
6) После всего этого, ярые сторонники Илона Маска на этом форуме, начинают смотрется под очень интересным уголом. Да и освещение какое-то красно-коричневое.
Бетон, Schmit и прочие.
Особенно, номерной фокс, с его "у меня есть ребята, они могут подъехать"
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:58
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:58
Додано: Вів 28 січ, 2025 19:00
в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
Додано: Вів 28 січ, 2025 19:01
За те що на момент будуть "ходєчими консервами", читав що десь в Патагонії колись жінок відгодовували на зиму з такою метою
Додано: Вів 28 січ, 2025 19:11
Вчений згвалтував журналиста. Як це не дивно, але саме в цьому данному випадку ТЦК швидше за все вчинили правомірно (так, це диво), наклавши стягнення. Згідно оновленних норм нашого козлячого законодавства, підприємство (керівництво) стало агентом-посередником між ТЦК та військовозобов"язанними працивниками. Я місяці чотири тому викладав скан припису від ТЦК, який вимагав забезпечити явку у ТЦК одинадцяти працівників. Зазвичай такі приписи ТЦК видає адміністрації разом з повістками. Тобто керівник мав ознайомити з приписом працівників, які перелічені в приписі, під розпис видати повістку (або зі свідками скласти акт про відмову в отриманні), надати наказ про увільнення робітника на потрібну дату із збереженням зарплатні та при необхідності забезпечети проїзд (напр. автобус). Після цього повідомити ТЦК про виконану роботу з копіями наказів.
Тобто "трудяги" з ТЦК такі втомленні, що вимагають від цивільних займатися мобілізацією колег.
Не знаю, чи є мер керівником колективу, але швидше за все пани закусили вудила та не виконали дії по вимогах ТЦК згідно алгоритму. І тоді так, штраф на керівника 34 тис.
Додано: Вів 28 січ, 2025 19:14
Чому ж не буває? Фашизм і геній не сумісні?
У маска лічна сімейна трагедія від впровадження нових прогресивних цінностей... він в команді трампа більш всіх підходить на роль Великого Інквізитора.
Понятно, що трамп не підтримує нашу владу , вона зробили ставки на його противників.
Додано: Вів 28 січ, 2025 19:14
Именно поэтому ты тащило сюда Генерала СВР и прочих Соловьев с трупом Путина в холодильнике
Проверка инфы от тебя на высшем уровне )
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