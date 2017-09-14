Але от з грошима неясно. Спочатку написали про 500млн$/рік А потім, що на 2025 рік заплановано аж 1.43млрд$😳 А це ж капець, майже втричі...
Все видео бусификаций в телеге сняты на Мосфильме? Особенно те там где пожилых водителей С/Д/Е из-за руля молодые полицията с бородачами выбивают.
Як казали ще древні -- “не бикуйте й невибиваємі будете...” 😌
Ключове -- що такі випадки є мізерною часткою %. Х.з. може вони гавкали, чи плювались, чи погрожували, чи десь у машині граната висіла? 🤔 А може вважали, що “не з такой сім`ї як остальниє, а з багатої”? Як отой п`яний дядько, що позбивав людей на переході, а потім відкупився від потерпілих.
Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят. Голове просто штраф и машину вернули. Всё
Это доказывает, что я прав
Вбитих нема, кажуть. Від збитих відкупився, мабуть. Позов не висувають.
За що саджати? А якби це був хтось рідний чи друг? Посадите? 😂
Китай отказывается покупать российское зерно по политическим причинам
Отказ Китая от закупки российского зерна — это политическое решение, к отечественной сельскохозяйственной продукции предъявляются завышенные требования, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
При этом, по его словам, аналогичные ограничения не применяются к продукции из Украины и Казахстана, где КНР активно закупает пшеницу. Одним из требований Китая, как утверждает Злочевский, является допуск их бизнеса в зерноводческую отрасль России.
комбайни/трактори переважно китайського виробництва (Claas Lexion 770 Terra Trac) в рф-це вже допуск чи ні?
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 28 січ, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:.............. У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну. Батько трьох дітей але не має відсрочки. .......
Slon_Nosov написав:.............. У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну. Батько трьох дітей але не має відсрочки. .......
А это как?
странный вопрос: "а принисите справку из тцк, что это ваш ребенок"... - консульськие услуги - на паузе