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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12221122221222312224>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:19

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Особенно, номерной фокс, с его "у меня есть ребята, они могут подъехать
это ж таксисты

Зачем вы цитируете воуков которые хотят поссорить Украину с Америкой
Чьи задания они выполняют объяснять не нужно
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 28 січ, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:24

  барабашов написав:
  Bobua написав:Стаття на тему, як моск.пропагандон.машина роздуває анти-ТЦК істерію і схиляє всіх здатись...:

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 8839255515

Цікаво, чи тут комусь платять... 😂

Але от з грошима неясно.
Спочатку написали про 500млн$/рік
А потім, що на 2025 рік заплановано аж 1.43млрд$😳 А це ж капець, майже втричі...

Все видео бусификаций в телеге сняты на Мосфильме?
Особенно те там где пожилых водителей С/Д/Е из-за руля молодые полицията с бородачами выбивают.


Як казали ще древні -- “не бикуйте й невибиваємі будете...” 😌

Ключове -- що такі випадки є мізерною часткою %.
Х.з. може вони гавкали, чи плювались, чи погрожували, чи десь у машині граната висіла? 🤔
А може вважали, що “не з такой сім`ї як остальниє, а з багатої”? Як отой п`яний дядько, що позбивав людей на переході, а потім відкупився від потерпілих.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:26

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:По пальцам пересчитать людей у которых я что то почерпнул за последние 20 лет. Наоборот интернет дал возможность проверять всю инфу даже от маститых профи.

Именно поэтому ты тащило сюда Генерала СВР и прочих Соловьев с трупом Путина в холодильнике

Проверка инфы от тебя на высшем уровне )

А ты мне заплатил за ее проверку? Забыл что на помойках все бесплатно?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:30

  Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё

Это доказывает, что я прав


Вбитих нема, кажуть.
Від збитих відкупився, мабуть. Позов не висувають.

За що саджати? А якби це був хтось рідний чи друг? Посадите? 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:36

Китай отказывается покупать российское зерно по политическим причинам

Отказ Китая от закупки российского зерна — это политическое решение, к отечественной сельскохозяйственной продукции предъявляются завышенные требования, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

При этом, по его словам, аналогичные ограничения не применяются к продукции из Украины и Казахстана, где КНР активно закупает пшеницу. Одним из требований Китая, как утверждает Злочевский, является допуск их бизнеса в зерноводческую отрасль России.


комбайни/трактори переважно китайського виробництва (Claas Lexion 770 Terra Trac) в рф-це вже допуск чи ні?
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 28 січ, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:40

від тг розвідка НОЄМ

Раніше, в пропаганді війни, домінувала думка сильних.
"Йдіть, панове, треба захистити сім'ю, себе. Давайте, браття, всі до зброї!"

"Мені соромно сидіти вдома. Там мужики .., а я шо? А я вдома сиджу? Нє, .., я хочу до них!"

"Ви сильні, ви герої! Ви наші захисники!"

А зараз?
А зараз почала домінувати думка слабких, пропаганда з ".. брати та сестри" перетворилася у "Щасливих голодних ігор. Хто попався, той програв."

"Я не хочу воювати за Зелю!"

".. нас вбивають, давайте миритися!"

"Навіщо чинити спротив?! Очевидно, що ми програємо."

"Зрада тотальна. Я — в річку, я слабкий, я не можу, мені страшно!"

"Бідні українські чоловіки, силою тягнуть на самовбивчу війну!"

"Я нічого не можу зробити. Той кацапський алкаш, сильніше за мене!"

От, і маємо, що цілим ланцюжком дій, поняття сильного спротиву підминили на "Голодні ігри. Хто попався, той вмер".

Слова мотивованого бійця "Агов, тіпи, давайте ї..!" Виставляють на сміх, а самого тіпа вважають божевільним, продажним та пісюнять матюкливими словами.

І шо з цим робити?
А що потім робити, коли всі слабкі голови волатимуть" нащо ми зупинились боротися? Чому я нічого не змінив? Чому ви погодилися скласти зброю?"!
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:42

  Slon_Nosov написав:..............
У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
.......

А это как?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:00

Такер Карлсон заявив Мету Тейбі(журналіст, блогер),
що адміністрація Байдена намагалась вбити путіна

до цього був причасний навіть колишній гос-секретар Єнтоні Блінкен
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:08

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:..............
У знайомого третя дитина народилась вже в Польщі після 2022 року, так наші держслужбовці не хочуть легалезувати факт народження дитини яка вже з дружиною повернулась в Україну.
Батько трьох дітей але не має відсрочки.
.......

А это как?

странный вопрос: "а принисите справку из тцк, что это ваш ребенок"... - консульськие услуги - на паузе :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«У нас достаточно людей, которые могут заменить военных на фронте, власти просто боятся трогать нетронутых» — военный аналитик Снегирев

У нас 300 тысяч так называемого спецучета. Молодых пенсионеров... Сотрудники СБУ, сотрудники МВД и прокуратуры.
Бетон
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