Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.
пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік
А населення менше не стало?
Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.
"За оцінками, з 37,5 мільйона людей, які проживали в Україні до війни, на контрольованій території залишилося близько 29 мільйонів. Ще 8 мільйонів перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Якщо буде впроваджено мілітарно-цивільний підхід, це ускладнить повернення біженців, які не побачать перспектив у країні з дискримінаційною системою. Ба більше, близько 20% тих, хто залишається (приблизно 6 мільйонів), за опитуваннями хочуть емігрувати, що може спричинити серйозну демографічну кризу. Нас може залишитися менше 23-25 млн, що критично впливає і на обороноздатність і на можливості відновлення країни. Доведеться орієнтуватися на високій рівень імміграції, заохочувати робочу силу з бідних азійських і африканських країн (при другому сценарії теж доведеться, але в менших масштабах). А це створює багато додаткових проблем"
"Кожний місяць війни коштує Україні 100-150 тис громадян: 50 тис. нових біженців в Україні з’являються кожний місяць і ще від 50 до 100 тис адаптуються до життя за кордоном, укорінюються і не планують повертатися. Також дуже суттєвий влив буде мати те, як закінчиться війна, на які компроміси доведеться йти"
Бетон Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ. Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.
ДБР затримало подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало військовим піти у СЗЧ За допомогою подружжя щонайменше десятеро військових самовільно залишили місце служби
Затримані – адвокат та співробітниця правоохоронного органу. Коли військовий телефонував адвокату, той обіцяв допомогти залишити місце служби, а у разі потреби – надати повний юридичний супровід після втечі. За допомогою дружини адвоката, співробітниці правоохоронного органу, ділки отримували доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів на них.
«Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби. За отриманими даними, подружжя встигло провести близько десяти таких оборудок, а їх послуги коштували до 60 тис. грн з однієї особи» https://zaxid.net/dbr_zatrimalo_podruzh ... h_n1602700
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prodigy написав:Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.
пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік
А населення менше не стало?
Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.
"За оцінками, з 37,5 мільйона людей, які проживали в Україні до війни, на контрольованій території залишилося близько 29 мільйонів. Ще 8 мільйонів перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Якщо буде впроваджено мілітарно-цивільний підхід, це ускладнить повернення біженців, які не побачать перспектив у країні з дискримінаційною системою. Ба більше, близько 20% тих, хто залишається (приблизно 6 мільйонів), за опитуваннями хочуть емігрувати, що може спричинити серйозну демографічну кризу. Нас може залишитися менше 23-25 млн, що критично впливає і на обороноздатність і на можливості відновлення країни. Доведеться орієнтуватися на високій рівень імміграції, заохочувати робочу силу з бідних азійських і африканських країн (при другому сценарії теж доведеться, але в менших масштабах). А це створює багато додаткових проблем"
"Кожний місяць війни коштує Україні 100-150 тис громадян: 50 тис. нових біженців в Україні з’являються кожний місяць і ще від 50 до 100 тис адаптуються до життя за кордоном, укорінюються і не планують повертатися. Також дуже суттєвий влив буде мати те, як закінчиться війна, на які компроміси доведеться йти"
freeze написав:Бетон Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ. Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.
Бетон хочет личным примером доказать, что средняя продолжительность жизни мужчины в Украине - 57 лет
Поэтому, всеми способами убивает свою нервную систему и печень, чтобы надели на него деревянный макинтош, как можно раньше
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 січ, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Раніше, в пропаганді війни, домінувала думка сильних. "Йдіть, панове, треба захистити сім'ю, себе. Давайте, браття, всі до зброї!"
"Мені соромно сидіти вдома. Там мужики .., а я шо? А я вдома сиджу? Нє, .., я хочу до них!"
"Ви сильні, ви герої! Ви наші захисники!"
А зараз? А зараз почала домінувати думка слабких, пропаганда з ".. брати та сестри" перетворилася у "Щасливих голодних ігор. Хто попався, той програв."
"Я не хочу воювати за Зелю!"
".. нас вбивають, давайте миритися!"
"Навіщо чинити спротив?! Очевидно, що ми програємо."
"Зрада тотальна. Я — в річку, я слабкий, я не можу, мені страшно!"
"Бідні українські чоловіки, силою тягнуть на самовбивчу війну!"
"Я нічого не можу зробити. Той кацапський алкаш, сильніше за мене!"
От, і маємо, що цілим ланцюжком дій, поняття сильного спротиву підминили на "Голодні ігри. Хто попався, той вмер".
Слова мотивованого бійця "Агов, тіпи, давайте ї..!" Виставляють на сміх, а самого тіпа вважають божевільним, продажним та пісюнять матюкливими словами.
І шо з цим робити? А що потім робити, коли всі слабкі голови волатимуть" нащо ми зупинились боротися? Чому я нічого не змінив? Чому ви погодилися скласти зброю?"!
А чого волатимуть?
Всі 30-40млн же ж мають поступово випустити за кордон, якщо щось... І покинуть всі свої нерухомості, і полетять у вирій за кордони. Кудись. В Африку? 🤔 І там теж не волатимуть. Аби місцеві не мобілізували у військо проти китає(?)-московинської чуми...