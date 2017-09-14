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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1222212223122241222512226>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:18

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.


пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік

А населення менше не стало?

Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.


"За оцінками, з 37,5 мільйона людей, які проживали в Україні до війни, на контрольованій території залишилося близько 29 мільйонів. Ще 8 мільйонів перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Якщо буде впроваджено мілітарно-цивільний підхід, це ускладнить повернення біженців, які не побачать перспектив у країні з дискримінаційною системою. Ба більше, близько 20% тих, хто залишається (приблизно 6 мільйонів), за опитуваннями хочуть емігрувати, що може спричинити серйозну демографічну кризу. Нас може залишитися менше 23-25 млн, що критично впливає і на обороноздатність і на можливості відновлення країни. Доведеться орієнтуватися на високій рівень імміграції, заохочувати робочу силу з бідних азійських і африканських країн (при другому сценарії теж доведеться, але в менших масштабах). А це створює багато додаткових проблем"

"Кожний місяць війни коштує Україні 100-150 тис громадян: 50 тис. нових біженців в Україні з’являються кожний місяць і ще від 50 до 100 тис адаптуються до життя за кордоном, укорінюються і не планують повертатися. Також дуже суттєвий влив буде мати те, як закінчиться війна, на які компроміси доведеться йти"
:shock:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:20

Бетон
Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ.
Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:23

ДБР затримало подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало військовим піти у СЗЧ
За допомогою подружжя щонайменше десятеро військових самовільно залишили місце служби 8)


Затримані – адвокат та співробітниця правоохоронного органу. Коли військовий телефонував адвокату, той обіцяв допомогти залишити місце служби, а у разі потреби – надати повний юридичний супровід після втечі. За допомогою дружини адвоката, співробітниці правоохоронного органу, ділки отримували доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів на них.

«Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби. За отриманими даними, подружжя встигло провести близько десяти таких оборудок, а їх послуги коштували до 60 тис. грн з однієї особи»
https://zaxid.net/dbr_zatrimalo_podruzh ... h_n1602700

оце "бізнес" :lol:
послуги на будь-який вибір та гаманець 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:29

  jump написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.

пенсіонерів стало на 1,7% менше за рік

А населення менше не стало?

Між іншим десь прочитав інфу що населення України, на підконтрольній території - десь 29 лямів +/- лям.


"За оцінками, з 37,5 мільйона людей, які проживали в Україні до війни, на контрольованій території залишилося близько 29 мільйонів. Ще 8 мільйонів перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Якщо буде впроваджено мілітарно-цивільний підхід, це ускладнить повернення біженців, які не побачать перспектив у країні з дискримінаційною системою. Ба більше, близько 20% тих, хто залишається (приблизно 6 мільйонів), за опитуваннями хочуть емігрувати, що може спричинити серйозну демографічну кризу. Нас може залишитися менше 23-25 млн, що критично впливає і на обороноздатність і на можливості відновлення країни. Доведеться орієнтуватися на високій рівень імміграції, заохочувати робочу силу з бідних азійських і африканських країн (при другому сценарії теж доведеться, але в менших масштабах). А це створює багато додаткових проблем"

"Кожний місяць війни коштує Україні 100-150 тис громадян: 50 тис. нових біженців в Україні з’являються кожний місяць і ще від 50 до 100 тис адаптуються до життя за кордоном, укорінюються і не планують повертатися. Також дуже суттєвий влив буде мати те, як закінчиться війна, на які компроміси доведеться йти"
:shock:
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/690637- ... i-ukrajini

Тетчер казала що 15млн достатньо, тому ще трохи потерпіте того британського шпінделя
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:31

  freeze написав:Бетон
Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ.
Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.

Бетон хочет личным примером доказать, что средняя продолжительность жизни мужчины в Украине - 57 лет

Поэтому, всеми способами убивает свою нервную систему и печень, чтобы надели на него деревянный макинтош, как можно раньше
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 січ, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:33

  freeze написав:Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом
а печень погаснет. Но совет перестать себя накручивать - поддерживаю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:37

  prodigy написав:
Раніше, в пропаганді війни, домінувала думка сильних.
"Йдіть, панове, треба захистити сім'ю, себе. Давайте, браття, всі до зброї!"

"Мені соромно сидіти вдома. Там мужики .., а я шо? А я вдома сиджу? Нє, .., я хочу до них!"

"Ви сильні, ви герої! Ви наші захисники!"

А зараз?
А зараз почала домінувати думка слабких, пропаганда з ".. брати та сестри" перетворилася у "Щасливих голодних ігор. Хто попався, той програв."

"Я не хочу воювати за Зелю!"

".. нас вбивають, давайте миритися!"

"Навіщо чинити спротив?! Очевидно, що ми програємо."

"Зрада тотальна. Я — в річку, я слабкий, я не можу, мені страшно!"

"Бідні українські чоловіки, силою тягнуть на самовбивчу війну!"

"Я нічого не можу зробити. Той кацапський алкаш, сильніше за мене!"

От, і маємо, що цілим ланцюжком дій, поняття сильного спротиву підминили на "Голодні ігри. Хто попався, той вмер".

Слова мотивованого бійця "Агов, тіпи, давайте ї..!" Виставляють на сміх, а самого тіпа вважають божевільним, продажним та пісюнять матюкливими словами.

І шо з цим робити?
А що потім робити, коли всі слабкі голови волатимуть" нащо ми зупинились боротися? Чому я нічого не змінив? Чому ви погодилися скласти зброю?"!



А чого волатимуть?

Всі 30-40млн же ж мають поступово випустити за кордон, якщо щось...
І покинуть всі свої нерухомості, і полетять у вирій за кордони. Кудись. В Африку? 🤔
І там теж не волатимуть. Аби місцеві не мобілізували у військо проти китає(?)-московинської чуми...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:51

  freeze написав:Бетон
Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ.
Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.

Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.

Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Киевской области установили блок-пост и перегородили дорогу «Хаммером» + десяток бойцов, в то время когда военные на фронте передвигаются на автомобилях, которые передают волонтёры
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:07

  Бетон написав:Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.

Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу



А где ваша жена,пан Бетон?
Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть. Если это правда, до конца жизни не пойму к чему эти все мучения.В нашей стране человек у которого есть лям и на которого не ополчились конкретно сильные мира сего- вроде как может ВСЕ..
Господар Вельзевула
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