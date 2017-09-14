Раніше, в пропаганді війни, домінувала думка сильних.

"Йдіть, панове, треба захистити сім'ю, себе. Давайте, браття, всі до зброї!"



"Мені соромно сидіти вдома. Там мужики .., а я шо? А я вдома сиджу? Нє, .., я хочу до них!"



"Ви сильні, ви герої! Ви наші захисники!"



А зараз?

А зараз почала домінувати думка слабких, пропаганда з ".. брати та сестри" перетворилася у "Щасливих голодних ігор. Хто попався, той програв."



"Я не хочу воювати за Зелю!"



".. нас вбивають, давайте миритися!"



"Навіщо чинити спротив?! Очевидно, що ми програємо."



"Зрада тотальна. Я — в річку, я слабкий, я не можу, мені страшно!"



"Бідні українські чоловіки, силою тягнуть на самовбивчу війну!"



"Я нічого не можу зробити. Той кацапський алкаш, сильніше за мене!"



От, і маємо, що цілим ланцюжком дій, поняття сильного спротиву підминили на "Голодні ігри. Хто попався, той вмер".



Слова мотивованого бійця "Агов, тіпи, давайте ї..!" Виставляють на сміх, а самого тіпа вважають божевільним, продажним та пісюнять матюкливими словами.



І шо з цим робити?

А що потім робити, коли всі слабкі голови волатимуть" нащо ми зупинились боротися? Чому я нічого не змінив? Чому ви погодилися скласти зброю?"!