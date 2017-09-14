Бетон написав:

Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу