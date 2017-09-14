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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12223122241222512226>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:12

  Бетон написав:
  freeze написав:Бетон
Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ.
Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.

Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.

Отец-одиночка, прямо прослезился.

А кто же в Польше следить за расходом электроэнергии ?
Кто же в Польше сравнивает цены в супермаркетах ?
Жена ? Жена в Польше, а ты с детьми здесь.

Хотя, у тебя какая-то дочка таки в Польше, которая рассказывает, что дети с Украины забывают украинский язык
Но кого волнуют такие мелочи.
Такие мелочи трындежа

Но если ты такой офигенно заботливый перец, то какого хрена ты свою нервную систему истощаешь ?
Займись вот тем, о чём ты написал.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:25

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.

Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу



А где ваша жена,пан Бетон?
Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть. Если это правда, до конца жизни не пойму к чему эти все мучения.В нашей стране человек у которого есть лям и на которого не ополчились конкретно сильные мира сего- вроде как может ВСЕ..

https://www.facebook.com/reel/1109823537595938
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:26

Роман Червинский, той хто підірвав СП. Раджу до перегляду.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:26

  Бетон написав:
  freeze написав:Бетон
Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ.
Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.

Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.

Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу


Ти писав що діти , разом з мамою у Польщі ???
Там же і гроші ...
Але я не здивован .(((

Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:40

  холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:44

  Бетон написав:Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.

Мама у них в семье - Новосельцев (с) :D К/ф "Служебный роман".
fler
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:48

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.

Виталька, ты же так рассказывал, как тебя все знают, как ты всех знаешь
Как ты знаком с мером Ирпеня

А тут мера Ирпеня отстранили и ты ... вообще никакой реакции, ноль, zero

Так кого ты знаешь, если у тебя нет реакции на своих знакомых

Виталька, трындеть - не мешки таскать
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:49

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.

Ветераны с наградной ТТхой и грамотой "За взятие Тореза и Снежного" могут бегать голыми по проспекту Ленина даже 22 апреля, кричать матом на детей и проезжать перекрёстки на красный свет.
Именинник субботний им всё разрешил.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:51

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.


Віталька , як ви помітили на мої звернення до вас , то вони завжди нагадують на те що з псами треба спілкуватися на тій мові яку вони розуміють .

( бажав більш написати , але пані Ірино дуже наполягала на стримані почуттів .)
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:56

  холява написав:Віталька , як ви помітили на мої звернення до вас , то вони завжди нагадують на те що з псами треба спілкуватися на тій мові яку вони розуміють
вы намекаете что я должен разговаривать с вами иначе? Нет, простите как пёс не умею. Если любите как собачка, может устройтесь в кинологический питомник?
Wirująświatła
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