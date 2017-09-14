freeze написав:Бетон Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ. Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.
Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Отец-одиночка, прямо прослезился.
А кто же в Польше следить за расходом электроэнергии ? Кто же в Польше сравнивает цены в супермаркетах ? Жена ? Жена в Польше, а ты с детьми здесь.
Хотя, у тебя какая-то дочка таки в Польше, которая рассказывает, что дети с Украины забывают украинский язык Но кого волнуют такие мелочи. Такие мелочи трындежа
Но если ты такой офигенно заботливый перец, то какого хрена ты свою нервную систему истощаешь ? Займись вот тем, о чём ты написал.
Бетон написав:Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги. Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов. Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.
Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу
А где ваша жена,пан Бетон? Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть. Если это правда, до конца жизни не пойму к чему эти все мучения.В нашей стране человек у которого есть лям и на которого не ополчились конкретно сильные мира сего- вроде как может ВСЕ..
freeze написав:Бетон Откуда вы постоянно черпаете эти видео? Бросайте это дело. Вы напрочь убьете свою нервную систему еще до того как вас призовут в ЗСУ. Выпейте грамм 500 горилки с соленым огурчиком, и жизнь засияет другим положительным светом.
Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги. Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов. Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.
Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу
Ти писав що діти , разом з мамою у Польщі ??? Там же і гроші ... Але я не здивован .(((
Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе ....
Бетон написав:Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мама у них в семье - Новосельцев (с) К/ф "Служебный роман".
холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.
Ветераны с наградной ТТхой и грамотой "За взятие Тореза и Снежного" могут бегать голыми по проспекту Ленина даже 22 апреля, кричать матом на детей и проезжать перекрёстки на красный свет. Именинник субботний им всё разрешил.