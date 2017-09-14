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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12223122241222512226

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:59

  Bobua написав:
  Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё

Это доказывает, что я прав


Вбитих нема, кажуть.
Від збитих відкупився, мабуть. Позов не висувають.

За що саджати? А якби це був хтось рідний чи друг? Посадите? 😂

Кажуть що черепно-мозкові у багатьох були, а дехто був у комі. Такі люди можуть залишитися на все життя в інвалідному візку або стати "овочами".
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:59

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.

Ветераны с наградной ТТхой и грамотой "За взятие Тореза и Снежного" могут бегать голыми по проспекту Ленина даже 22 апреля, кричать матом на детей и проезжать перекрёстки на красный свет.
Именинник субботний им всё разрешил.

Барабашов , почему ты с недолеченным инсультом приходишь в общественные места??
Что ты черт возьми несешь??
Может какие стэндапы посмотри.. Что ты находишь смешного в наборе рандомных слов, часто с кривляниями их произношения?? Ты в юные годы на кассетах ваганыча слушал?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:00

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.

Ветераны с наградной ТТхой и грамотой "За взятие Тореза и Снежного" могут бегать голыми по проспекту Ленина даже 22 апреля, кричать матом на детей и проезжать перекрёстки на красный свет.
Именинник субботний им всё разрешил.


ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки , за що ....
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:05

  холява написав:ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:07

  Wirująświatła написав:
  холява написав:ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?


....Чи я тобі написав ?

Як би тобі , то там би було написано "табакі " .
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:08

  Бетон написав: добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.

freeze правий Ви близькі до нервового зриву. Тільки.
Не надо пити воно не допоможе. І залізо теж. Плавання , довга ходьба ( ходити вам напевно неохота) на ніч заспокійливі і одключіться трохи од інтернету.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:09

  холява написав:....Чи я тобі написав ?
а я вам написал и что? Можете покусать самого себя, если чем то недовольны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:09

  Бетон написав:«У нас достаточно людей, которые могут заменить военных на фронте, власти просто боятся трогать нетронутых» — военный аналитик Снегирев

У нас 300 тысяч так называемого спецучета. Молодых пенсионеров... Сотрудники СБУ, сотрудники МВД и прокуратуры.

Думаю цифра сильно перебільшена (я наводив цифри всіх разом силових пенсів, разом з військовими, там не буде такої цифри прокуратурних, МВС і СБУ) , тим більше «молодих. Але сама ідея звичайно що правильна. Всі силові пенси мають бути на військовому обліку в ТЦК. І ті , хто до 50 (це моя думка, в ТЦК може думають інакше) можна і треба перевчити, якщо нема потрібної і затребуваної спеціальності у нього. Кажуть це 3м і вперед.
Проте як ти Бетон мабуть розумієш, тебе як рядового це ніяк не рятує. Твій бусік і ВУС «Стрілець-мінометник» тебе чекає. І жоден офіцер не стане на твою посаду
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:11

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.

Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу



А где ваша жена,пан Бетон?
Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть. Если это правда, до конца жизни не пойму к чему эти все мучения.В нашей стране человек у которого есть лям и на которого не ополчились конкретно сильные мира сего- вроде как может ВСЕ..

это не наличка в багажнике. это капитализация активов. абстрактная цифра любого предпринимателя. вы это хорошо знаете. может быть 10 миллионов в тракторах и самосвалах, недвиге, оборотных средствах и при всём этом - убытки
Бетон
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