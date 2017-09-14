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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 21:59
Bobua написав:
Вбитих нема, кажуть.
Бетон написав:
Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё
Это доказывает, что я прав
Від збитих відкупився, мабуть. Позов не висувають.
За що саджати? А якби це був хтось рідний чи друг? Посадите? 😂
Кажуть що черепно-мозкові у багатьох були, а дехто був у комі. Такі люди можуть залишитися на все життя в інвалідному візку або стати "овочами".
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:00
барабашов написав: Wirująświatła написав: холява написав:
Пані Ірино наполягала щоб сьогодні без образ , але мені так тяжко стримувати себе
не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.
Ветераны с наградной ТТхой и грамотой "За взятие Тореза и Снежного" могут бегать голыми по проспекту Ленина даже 22 апреля, кричать матом на детей и проезжать перекрёстки на красный свет.
Именинник субботний им всё разрешил.
ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки , за що ....
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:05
холява написав:
ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:07
Wirująświatła написав: холява написав:
ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?
....Чи я тобі написав ?
Як би тобі , то там би було написано "табакі " .
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:08
Бетон написав:
добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.
freeze правий Ви близькі до нервового зриву. Тільки.
Не надо пити воно не допоможе. І залізо теж. Плавання , довга ходьба ( ходити вам напевно неохота) на ніч заспокійливі і одключіться трохи од інтернету.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:09
холява написав:
....Чи я тобі написав ?
а я вам написал и что? Можете покусать самого себя, если чем то недовольны.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:09
Бетон написав:
«У нас достаточно людей, которые могут заменить военных на фронте, власти просто боятся трогать нетронутых» — военный аналитик Снегирев
У нас 300 тысяч так называемого спецучета. Молодых пенсионеров... Сотрудники СБУ, сотрудники МВД и прокуратуры.
Думаю цифра сильно перебільшена (я наводив цифри всіх разом силових пенсів, разом з військовими, там не буде такої цифри прокуратурних, МВС і СБУ) , тим більше «молодих. Але сама ідея звичайно що правильна. Всі силові пенси мають бути на військовому обліку в ТЦК. І ті , хто до 50 (це моя думка, в ТЦК може думають інакше) можна і треба перевчити, якщо нема потрібної і затребуваної спеціальності у нього. Кажуть це 3м і вперед.
Проте як ти Бетон мабуть розумієш, тебе як рядового це ніяк не рятує. Твій бусік і ВУС «Стрілець-мінометник» тебе чекає. І жоден офіцер не стане на твою посаду
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 січ, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:11
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Мне детей кормить нужно. Купать, одевать. Вставать раньше них, ложиться позже. Везти в школу, забирать со школы и во время этого не попасться тцк, шарахаясь каждого буса. Мне нужно их лечить. Мне приходится изворачиваться и ещё умудриться на всё это достать деньги.
Мне нужно удалённо ухаживать за 90 летней бабулей в другой области, куда я не могу добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.
Да я до конца последней секунды своей жизни буду землю грызть, но их не брошу
А где ваша жена,пан Бетон?
Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть. Если это правда, до конца жизни не пойму к чему эти все мучения.В нашей стране человек у которого есть лям и на которого не ополчились конкретно сильные мира сего- вроде как может ВСЕ..
это не наличка в багажнике. это капитализация активов. абстрактная цифра любого предпринимателя. вы это хорошо знаете. может быть 10 миллионов в тракторах и самосвалах, недвиге, оборотных средствах и при всём этом - убытки
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:25
Banderlog написав: Бетон написав:
добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.
freeze правий Ви близькі до нервового зриву. Тільки.
Не надо пити воно не допоможе. І залізо теж. Плавання , довга ходьба ( ходити вам напевно неохота) на ніч заспокійливі і одключіться трохи од інтернету.
дякую.
я багато ходив. дуже (до облав ТЦК). не допомагало.
зараз ходити небезпечно.
чомусь допомагають тільки екстремальні ваги на штангі, щоб гриф скручувався умовно в бараній рог. можливо з необхідністю прокачки крові - хз.
на скільки ще вистачить суставів? важко сказати
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 28 січ, 2025 22:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:26
Banderlog написав: Бетон написав:
добраться из-за блокпостов.
Вв мне предлагаете выпить 500 грамм и самоликвидироваться на войне.
freeze правий Ви близькі до нервового зриву. Тільки.
Не надо пити воно не допоможе. І залізо теж. Плавання , довга ходьба ( ходити вам напевно неохота) на ніч заспокійливі і одключіться трохи од інтернету.
Я вас потурбую ....
Ви гадаєте що це дійсний фігурант форуму ? Чи в нього зрив капелюху з макитри ?
..... якесь ЧМО (чрезвичайно мощна організація ) навіть забуває що писав .
Постійні вигадки , тай ще шляпа вигадав вже міф -мільйнєр .(пагаварівают )
А чому не сторож готівкового хранилища НБУ , чи наприклад фінансовий змій , чи звичайний гамасексуаліст ?
......ой хлопці , ви вразливі .
...
Як би воно було хворе , то ми почули зовсім інше .
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