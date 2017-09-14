Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть.
Це казав злий язик самого Бетона. Бо я у нього нарахував лише пів ляма, може не всюди зазирнув
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Додано: Вів 28 січ, 2025 22:29
Це казав злий язик самого Бетона. Бо я у нього нарахував лише пів ляма, може не всюди зазирнув
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Гарна частина новини - від 3 до 8 для "лікарів" ВЛК. Зрозуміло що під час війни судитимуть лише за підробку рішень про непридатність. Але є надія що протягом 3х років після її завершення їм доведеться відповісти і за рішення про придатність прийняті із повним ігноруванням вимог та законних процедур однозначно прописаних в "402-му наказі".
Питання до Холява - чи багато його колег "лікарів" розуміють, що строк давності за злочинами в процесі мобілізації це 3 роки з моменту демобілізації потерпілого?
Погана новина - відповідальність для посадових осіб ТЦК пропонується по суті знизити із теперішніх 8-20 років (передбачених для всіх військових службових осіб) до 3-8.
Новина для Хотаба - якщо законопроект раптом приймуть, то в Кримінальному Кодексі України буде не тільки стаття 426-1 (не плутати із ст. 426, пункт 1), а навіть 426-2 (не плутати із ст 426, пункт 2)
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:46
candle645
Насправді ти нарешті зрозумів, що стаття 426 (з усіма її пунктами) ніяк не могла бути робочою проти зловживань ТЦК, і тому для них пишуть нову.
Виділене я тобі не раз розповідав, але ти все не хотів це зрозуміти. Тепер тобі це дали зрозуміти законодавці, вносячи зміну до військових (400-х) статей ККУ щоб вона могла працювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Reuters: Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти
Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти з поставкою в березні на тлі зростання витрат на фрахт танкерів, яких не торкнулися санкції США. Про це пише Reuters з посиланням на трейдерів.
За їхніми словами, ціна на російську сиру нафту ESPO, що експортується з порту Козьміно в Тихому океані, зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з маркою ICE Brent. Це пов’язано з різким підвищенням ставок фрахту суден. Наприклад, для танкера типу «Афрамакс» за маршрутом до Китаю вони збільшилися «на кілька мільйонів доларів».
10 січня США запровадили нові санкції, які зачепили доходи Росії від експорту нафти і газу. Під обмеження потрапили дві з чотирьох найбільших російських нафтових компаній – «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» і понад 180 танкерів, які, імовірно, перевозять російську нафту та нафтопродукти, порушуючи санкції західних країн. Ці обмеження викликали стрибок цін на фрахт танкерів, оскільки деякі покупці і порти в Китаї та Індії стали відмовлятися приймати судна, що потрапили під санкції.
Фінансовий директор індійської Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив Reuters минулого тижня, що компанія не отримала жодних нових пропозицій на березневу поставку, як це зазвичай буває в середині кожного місяця, і очікує, що кількість пропозицій на березень скоротиться порівняно із січнем і груднем.
Російська нафта становила 36% імпорту Індії і майже п’яту частину імпорту Китаю в 2024 році.
За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції зачіпають танкери, які перевозять близько 42% морського експорту нафти Росії, переважно в Китай. США зажадали від Індії розвантажити ці танкери з російською нафтою до 27 лютого і здійснити за них платежі до 12 березня. У Китаї судна, що потрапили під обмеження, стикаються із затримками під час вивантаження нафти, незважаючи на тимчасове звільнення від санкцій.
За даними Kpler, імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав до шестимісячного мінімуму минулого тижня і перебуває на рівні 717 тисяч барелів на день.
Що стосується Індії, перебої в поставках російської сирої нафти становлять до 450 тисяч барелів на добу, зазначає Reuters. Індійські нафтопереробні заводи шукали альтернативні поставки з країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують скорочення поставок з Росії, повідомляє агентство.
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:53
*Тем временем в РФ... пока Дания дала добро на консервацию (а потом видимо и ремонт СП-2)... набирают новый персонал в аэропорты на юге РФ и в оккупированном Крыму... А рупь укрепляется...
Чуть ранее ЕК пообещала Венгрии личный контроль за целостностью Турецкого Потока... возобновить транзит газа РФ через Украину ... под видом азербайджанского... и продолжить транзит через Украину русской нефти...
Чуть ранее Кишинев согласился на прокладку в виде Венгерской компании на постаку русского газа в Приднестровье...* (С)
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Якщо європейці отак вигадують, то нема гарантій, що і китайці з індусами теж щось не вигадають.
Будуть купляти "монгольську" нафту.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 28 січ, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:09
Пора привязыаать и проводить электрошоковую терапию.
Помните фильм "Противостояние" с Басилашвили и Болтневым и как лечили Кротова?
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:16
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:16
Можливо ви праві. Я не лікар. Тим більше не психіатр.
йому я просто вірю. Не в смислі всьому шо пише.)
деяка "путаність в показаніях" нормальна особливо коли на грані нервового виснаження і в страху.
Мені таки здається що його качає, в смислі настроєнієм. Навіть протягом доби замітно.
Це не шок при якому алкоголь може допомогти.
Взагалі в нас чоловіки багато що лічуть алкоголем) но це не панацея.
Є інші лікарства, думаю варто показатись лікарю. Він дядько дорослий сам розбереться, крім того штангісти зара фарму уважають)
в мене звідкись прєдубєждєніє що ті антидепрасанти саджають потенцію.
Я б якісь таблетки на основі звіробою пив.
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:23
Не в курсі, якщо електрод чіпляти на 3см сала на холці, напругу треба збільшувати?
Наскільки треба збільшити, якщо треба лікувати кривляння слів серед ночі після апное?
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Снова тыловое пидрило вылезло из за параши
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