Додано: Вів 28 січ, 2025 22:47

Reuters: Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти



Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти з поставкою в березні на тлі зростання витрат на фрахт танкерів, яких не торкнулися санкції США. Про це пише Reuters з посиланням на трейдерів.



За їхніми словами, ціна на російську сиру нафту ESPO, що експортується з порту Козьміно в Тихому океані, зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з маркою ICE Brent. Це пов’язано з різким підвищенням ставок фрахту суден. Наприклад, для танкера типу «Афрамакс» за маршрутом до Китаю вони збільшилися «на кілька мільйонів доларів».



10 січня США запровадили нові санкції, які зачепили доходи Росії від експорту нафти і газу. Під обмеження потрапили дві з чотирьох найбільших російських нафтових компаній – «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» і понад 180 танкерів, які, імовірно, перевозять російську нафту та нафтопродукти, порушуючи санкції західних країн. Ці обмеження викликали стрибок цін на фрахт танкерів, оскільки деякі покупці і порти в Китаї та Індії стали відмовлятися приймати судна, що потрапили під санкції.



Фінансовий директор індійської Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив Reuters минулого тижня, що компанія не отримала жодних нових пропозицій на березневу поставку, як це зазвичай буває в середині кожного місяця, і очікує, що кількість пропозицій на березень скоротиться порівняно із січнем і груднем.



Російська нафта становила 36% імпорту Індії і майже п’яту частину імпорту Китаю в 2024 році.



За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції зачіпають танкери, які перевозять близько 42% морського експорту нафти Росії, переважно в Китай. США зажадали від Індії розвантажити ці танкери з російською нафтою до 27 лютого і здійснити за них платежі до 12 березня. У Китаї судна, що потрапили під обмеження, стикаються із затримками під час вивантаження нафти, незважаючи на тимчасове звільнення від санкцій.



За даними Kpler, імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав до шестимісячного мінімуму минулого тижня і перебуває на рівні 717 тисяч барелів на день.



Що стосується Індії, перебої в поставках російської сирої нафти становлять до 450 тисяч барелів на добу, зазначає Reuters. Індійські нафтопереробні заводи шукали альтернативні поставки з країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують скорочення поставок з Росії, повідомляє агентство.