RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12224122251222612227

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:29


Злые языки тут поговаривали,что у вас под лям зела есть.


Це казав злий язик самого Бетона. Бо я у нього нарахував лише пів ляма, може не всюди зазирнув :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 14190
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Співробітникам ТЦК і ВЛК загрожує до 8 років тюрми: в Раді підготували законопроєкт
Гарна частина новини - від 3 до 8 для "лікарів" ВЛК. Зрозуміло що під час війни судитимуть лише за підробку рішень про непридатність. Але є надія що протягом 3х років після її завершення їм доведеться відповісти і за рішення про придатність прийняті із повним ігноруванням вимог та законних процедур однозначно прописаних в "402-му наказі".

Питання до Холява - чи багато його колег "лікарів" розуміють, що строк давності за злочинами в процесі мобілізації це 3 роки з моменту демобілізації потерпілого?

Погана новина - відповідальність для посадових осіб ТЦК пропонується по суті знизити із теперішніх 8-20 років (передбачених для всіх військових службових осіб) до 3-8.

Новина для Хотаба - якщо законопроект раптом приймуть, то в Кримінальному Кодексі України буде не тільки стаття 426-1 (не плутати із ст. 426, пункт 1), а навіть 426-2 (не плутати із ст 426, пункт 2) :lol:
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:46

candle645


Новина для Хотаба - якщо законопроект раптом приймуть, то в Кримінальному Кодексі України буде не тільки стаття 426-1 (не плутати із ст. 426, пункт 1), а навіть 426-2 (не плутати із ст 426, пункт 2) :lol:


Насправді ти нарешті зрозумів, що стаття 426 (з усіма її пунктами) ніяк не могла бути робочою проти зловживань ТЦК, і тому для них пишуть нову.
Виділене я тобі не раз розповідав, але ти все не хотів це зрозуміти. Тепер тобі це дали зрозуміти законодавці, вносячи зміну до військових (400-х) статей ККУ щоб вона могла працювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14190
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters: Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти

Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти з поставкою в березні на тлі зростання витрат на фрахт танкерів, яких не торкнулися санкції США. Про це пише Reuters з посиланням на трейдерів.

За їхніми словами, ціна на російську сиру нафту ESPO, що експортується з порту Козьміно в Тихому океані, зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з маркою ICE Brent. Це пов’язано з різким підвищенням ставок фрахту суден. Наприклад, для танкера типу «Афрамакс» за маршрутом до Китаю вони збільшилися «на кілька мільйонів доларів».

10 січня США запровадили нові санкції, які зачепили доходи Росії від експорту нафти і газу. Під обмеження потрапили дві з чотирьох найбільших російських нафтових компаній – «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» і понад 180 танкерів, які, імовірно, перевозять російську нафту та нафтопродукти, порушуючи санкції західних країн. Ці обмеження викликали стрибок цін на фрахт танкерів, оскільки деякі покупці і порти в Китаї та Індії стали відмовлятися приймати судна, що потрапили під санкції.

Фінансовий директор індійської Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив Reuters минулого тижня, що компанія не отримала жодних нових пропозицій на березневу поставку, як це зазвичай буває в середині кожного місяця, і очікує, що кількість пропозицій на березень скоротиться порівняно із січнем і груднем.

Російська нафта становила 36% імпорту Індії і майже п’яту частину імпорту Китаю в 2024 році.

За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції зачіпають танкери, які перевозять близько 42% морського експорту нафти Росії, переважно в Китай. США зажадали від Індії розвантажити ці танкери з російською нафтою до 27 лютого і здійснити за них платежі до 12 березня. У Китаї судна, що потрапили під обмеження, стикаються із затримками під час вивантаження нафти, незважаючи на тимчасове звільнення від санкцій.

За даними Kpler, імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав до шестимісячного мінімуму минулого тижня і перебуває на рівні 717 тисяч барелів на день.

Що стосується Індії, перебої в поставках російської сирої нафти становлять до 450 тисяч барелів на добу, зазначає Reuters. Індійські нафтопереробні заводи шукали альтернативні поставки з країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують скорочення поставок з Росії, повідомляє агентство.
tester7336
 
Повідомлень: 976
З нами з: 30.06.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 22:53

  tester7336 написав:Reuters: Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти


*Тем временем в РФ... пока Дания дала добро на консервацию (а потом видимо и ремонт СП-2)... набирают новый персонал в аэропорты на юге РФ и в оккупированном Крыму... А рупь укрепляется...
Чуть ранее ЕК пообещала Венгрии личный контроль за целостностью Турецкого Потока... возобновить транзит газа РФ через Украину ... под видом азербайджанского... и продолжить транзит через Украину русской нефти...
Чуть ранее Кишинев согласился на прокладку в виде Венгерской компании на постаку русского газа в Приднестровье...* (С)
__________________________
Якщо європейці отак вигадують, то нема гарантій, що і китайці з індусами теж щось не вигадають.

Будуть купляти "монгольську" нафту.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 28 січ, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29870
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:09

  Wirująświatła написав:
  холява написав:ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?

Пора привязыаать и проводить электрошоковую терапию.
Помните фильм "Противостояние" с Басилашвили и Болтневым и как лечили Кротова?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:16

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?

Пора привязыаать и проводить электрошоковую терапию.
Помните фильм "Противостояние" с Басилашвили и Болтневым и как лечили Кротова?

https://youtu.be/GeM8G56EOjY?si=iwaSIj3BfU9oEcbY
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:16

  холява написав:...
Як би воно було хворе , то ми почули зовсім інше .

Можливо ви праві. Я не лікар. Тим більше не психіатр.
йому я просто вірю. Не в смислі всьому шо пише.)
деяка "путаність в показаніях" нормальна особливо коли на грані нервового виснаження і в страху.
Мені таки здається що його качає, в смислі настроєнієм. Навіть протягом доби замітно.
Це не шок при якому алкоголь може допомогти.
Взагалі в нас чоловіки багато що лічуть алкоголем) но це не панацея.
Є інші лікарства, думаю варто показатись лікарю. Він дядько дорослий сам розбереться, крім того штангісти зара фарму уважають)
в мене звідкись прєдубєждєніє що ті антидепрасанти саджають потенцію.
Я б якісь таблетки на основі звіробою пив.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:23

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:вы реально это видите или плод воображения?

Пора привязыаать и проводить электрошоковую терапию.
Помните фильм "Противостояние" с Басилашвили и Болтневым и как лечили Кротова?

https://youtu.be/GeM8G56EOjY?si=iwaSIj3BfU9oEcbY

Не в курсі, якщо електрод чіпляти на 3см сала на холці, напругу треба збільшувати?
Наскільки треба збільшити, якщо треба лікувати кривляння слів серед ночі після апное?
Hotab
 
Повідомлень: 14190
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Снова тыловое пидрило вылезло из за параши
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12224122251222612227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82650
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13530)
28.01.2025 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.