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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12226122271222812229>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:44

  барабашов написав:Снова тыловое пидрило вылезло из за параши

Та бачу. Ну заходь якщо вже прийшов ..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:58

  Hotab написав:Wirująświatła
...............
Прл нашу ветку, если убрать звания, ордена и погоны получится форумчане с одинаковым статусом делятся точками зрения и информацикюей

Мені здається на невійськових гілках нема звань і медалей військових. Інколи Успіх заходить нагадати, що він воїн, бо там плюси ставлять, але то окрема ситуація.

У сегодняшних военных информации, знаний и впечатлений точно больше, у служивших в армии когда-то значительно меньше, у неслуживших - мифы и розовые представления о том, "как должно быть".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:15

Тема на ніч)) ч.2

Ну що ж, повертаємось до моєї теми, яку я вчора підняв "на ніч" і яку ви обговорювали пів дня ;)

Як бачите, до форума я доповз лише на ніч, бо СІМ'Я! :D


п.с.
Прочитав всі сьогоднішні думки, що тут озвучували стосовно теми...
З більшістю їх - погоджуюсь!

А ще таке питання - що, жодна жінка не погодиться "завести дитину", якщо живе з чоловіком "на віру" і він їй скаже, що хоче дітей , але і далі так хоче жити, без "розписки"? :D

Але ж є купа випадків, що виходять заміж вже з "пузом"!
Тобто, чоловік може запросто і відмовитись від "розписки"...

Чи "ета другоє"?© :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:17

Флер с подругами вызволяет сына
https://www.youtube.com/shorts/lnrtSneDiIw
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:18

  ЛАД написав:У сегодняшних военных информации, знаний и впечатлений точно больше, у служивших в армии когда-то значительно меньше, у неслуживших - мифы и розовые представления о том, "как должно быть".
им же рот никто не закрывает? а как должно быть лучше писать в генштаб. Ни один вопрос на форуме не решается.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:...........
раніше совки розраховували на стакан води в старості... :roll:

Не надоело поминать "совок" к месту и не к месту? Раньше на это рассчитывали везде, во всех странах.
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...
Зараз рождаемость таки сильно упала. Но опять же это происходило во время войны во всех странах независимо от "фона".


в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)

Я, вроде, не писал "перестали рожать", но рожают намного меньше, и вы это подтвердили - 2560 против 550-580 довоенных - падение больше, чем в 2 раза. По данным Госстата падение заметно меньше, но точно не помню.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:22

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки
вы реально это видите или плод воображения?

Пора привязыаать и проводить электрошоковую терапию.
Помните фильм "Противостояние" с Басилашвили и Болтневым и как лечили Кротова?

Старшая медсестра опять оставила сейф с препаратами и прекурсорами без присмотра.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:27

  Hotab написав:Та бачу. Ну заходь якщо вже прийшов ..

Hotab, ты без сексуальных домогательств к мужикам ни дня не можешь*
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:31

  UA написав:
  Hotab написав:Та бачу. Ну заходь якщо вже прийшов ..

Hotab, ты без сексуальных домогательств к мужикам ни дня не можешь*

А мужик тут хто? Ти Барабашова перевірив на «мужик»? Були «візуальні контакти» з ним?
Бо про тебе він нічого не писав, лише про дагестанців. Ти мабуть пригрозив йому ТЦК, щоб він мовчав про ваші стосунки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:50

да хранит нас всех и Украину Великий Хануман
Хануман - олицетворение отваги, силы, справедливости, преданности, служения Абсолютной истине, истинной духовности и благости, и применения силы, духовности и мистических сил через их высшие проявления, связанные с энергией Бога и с самыми благостными проявлениями.

Мантра Ханумана способствует обретению силы, бесстрашия, отваги, защиты от зла, несправедливости и препятствий, обретению истинной любви к Богу, чистой духовности, преданности. А также благоволит обретению благополучия и удачи.

https://www.instagram.com/mantraschool/p/CJ9Cg7NqxoP/
Wirująświatła
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