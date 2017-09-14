Slon_Nosov написав:........... раніше совки розраховували на стакан води в старості...
Не надоело поминать "совок" к месту и не к месту? Раньше на это рассчитывали везде, во всех странах.
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...
Зараз рождаемость таки сильно упала. Но опять же это происходило во время войны во всех странах независимо от "фона".
в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
Я, вроде, не писал "перестали рожать", но рожают намного меньше, и вы это подтвердили - 2560 против 550-580 довоенных - падение больше, чем в 2 раза. По данным Госстата падение заметно меньше, но точно не помню.
Hotab написав:Та бачу. Ну заходь якщо вже прийшов ..
Hotab, ты без сексуальных домогательств к мужикам ни дня не можешь*
А мужик тут хто? Ти Барабашова перевірив на «мужик»? Були «візуальні контакти» з ним? Бо про тебе він нічого не писав, лише про дагестанців. Ти мабуть пригрозив йому ТЦК, щоб він мовчав про ваші стосунки.
Хануман - олицетворение отваги, силы, справедливости, преданности, служения Абсолютной истине, истинной духовности и благости, и применения силы, духовности и мистических сил через их высшие проявления, связанные с энергией Бога и с самыми благостными проявлениями.
Мантра Ханумана способствует обретению силы, бесстрашия, отваги, защиты от зла, несправедливости и препятствий, обретению истинной любви к Богу, чистой духовности, преданности. А также благоволит обретению благополучия и удачи.