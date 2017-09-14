Співробітникам ТЦК і ВЛК загрожує до 8 років тюрми: в Раді підготували законопроєкт Гарна частина новини - від 3 до 8 для "лікарів" ВЛК. Зрозуміло що під час війни судитимуть лише за підробку рішень про непридатність. Але є надія що протягом 3х років після її завершення їм доведеться відповісти і за рішення про придатність прийняті із повним ігноруванням вимог та законних процедур однозначно прописаних в "402-му наказі".
Питання до Холява - чи багато його колег "лікарів" розуміють, що строк давності за злочинами в процесі мобілізації це 3 роки з моменту демобілізації потерпілого?
Погана новина - відповідальність для посадових осіб ТЦК пропонується по суті знизити із теперішніх 8-20 років (передбачених для всіх військових службових осіб) до 3-8.
Новина для Хотаба - якщо законопроект раптом приймуть, то в Кримінальному Кодексі України буде не тільки стаття 426-1 (не плутати із ст. 426, пункт 1), а навіть 426-2 (не плутати із ст 426, пункт 2)
Новина для Хотаба - якщо законопроект раптом приймуть, то в Кримінальному Кодексі України буде не тільки стаття 426-1 (не плутати із ст. 426, пункт 1), а навіть 426-2 (не плутати із ст 426, пункт 2)
Насправді ти нарешті зрозумів, що стаття 426 (з усіма її пунктами) ніяк не могла бути робочою проти зловживань ТЦК, і тому для них пишуть нову. Виділене я тобі не раз розповідав, але ти все не хотів це зрозуміти. Тепер тобі це дали зрозуміти законодавці, вносячи зміну до військових (400-х) статей ККУ щоб вона могла працювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Reuters: Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти
Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти з поставкою в березні на тлі зростання витрат на фрахт танкерів, яких не торкнулися санкції США. Про це пише Reuters з посиланням на трейдерів.
За їхніми словами, ціна на російську сиру нафту ESPO, що експортується з порту Козьміно в Тихому океані, зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з маркою ICE Brent. Це пов’язано з різким підвищенням ставок фрахту суден. Наприклад, для танкера типу «Афрамакс» за маршрутом до Китаю вони збільшилися «на кілька мільйонів доларів».
10 січня США запровадили нові санкції, які зачепили доходи Росії від експорту нафти і газу. Під обмеження потрапили дві з чотирьох найбільших російських нафтових компаній – «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» і понад 180 танкерів, які, імовірно, перевозять російську нафту та нафтопродукти, порушуючи санкції західних країн. Ці обмеження викликали стрибок цін на фрахт танкерів, оскільки деякі покупці і порти в Китаї та Індії стали відмовлятися приймати судна, що потрапили під санкції.
Фінансовий директор індійської Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив Reuters минулого тижня, що компанія не отримала жодних нових пропозицій на березневу поставку, як це зазвичай буває в середині кожного місяця, і очікує, що кількість пропозицій на березень скоротиться порівняно із січнем і груднем.
Російська нафта становила 36% імпорту Індії і майже п’яту частину імпорту Китаю в 2024 році.
За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції зачіпають танкери, які перевозять близько 42% морського експорту нафти Росії, переважно в Китай. США зажадали від Індії розвантажити ці танкери з російською нафтою до 27 лютого і здійснити за них платежі до 12 березня. У Китаї судна, що потрапили під обмеження, стикаються із затримками під час вивантаження нафти, незважаючи на тимчасове звільнення від санкцій.
За даними Kpler, імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав до шестимісячного мінімуму минулого тижня і перебуває на рівні 717 тисяч барелів на день.
Що стосується Індії, перебої в поставках російської сирої нафти становлять до 450 тисяч барелів на добу, зазначає Reuters. Індійські нафтопереробні заводи шукали альтернативні поставки з країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують скорочення поставок з Росії, повідомляє агентство.
tester7336 написав:Reuters: Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти
*Тем временем в РФ... пока Дания дала добро на консервацию (а потом видимо и ремонт СП-2)... набирают новый персонал в аэропорты на юге РФ и в оккупированном Крыму... А рупь укрепляется... Чуть ранее ЕК пообещала Венгрии личный контроль за целостностью Турецкого Потока... возобновить транзит газа РФ через Украину ... под видом азербайджанского... и продолжить транзит через Украину русской нефти... Чуть ранее Кишинев согласился на прокладку в виде Венгерской компании на постаку русского газа в Приднестровье...* (С) __________________________ Якщо європейці отак вигадують, то нема гарантій, що і китайці з індусами теж щось не вигадають.
Будуть купляти "монгольську" нафту.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 28 січ, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:........... раніше совки розраховували на стакан води в старості...
Не надоело поминать "совок" к месту и не к месту? Раньше на это рассчитывали везде, во всех странах.
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...
Зараз рождаемость таки сильно упала. Но опять же это происходило во время войны во всех странах независимо от "фона".
в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
Я, вроде, не писал "перестали рожать", но рожают намного меньше, и вы это подтвердили - 2560 против 550-580 довоенных - падение больше, чем в 2 раза. По данным Госстата падение заметно меньше, но точно не помню.
в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав) Я, вроде, не писал "перестали рожать", но рожают намного меньше, и вы это подтвердили - 2560 против 550-580 довоенных - падение больше, чем в 2 раза. По данным Госстата падение заметно меньше, но точно не помню.
Wirująświatła написав: не надо себя сдерживать, подойдите к зеркалу и выговорите всё что накопилось. Или только на других гавкать можете.
Ветераны с наградной ТТхой и грамотой "За взятие Тореза и Снежного" могут бегать голыми по проспекту Ленина даже 22 апреля, кричать матом на детей и проезжать перекрёстки на красный свет. Именинник субботний им всё разрешил.
ШУБА , снежний новочеркаск , кішка під прямим углом , пів кулі головного мізку ,постріл , жовті кульбабки , за що ....
а давайте мы это всё нарисуем Может неплохая то и картина выйдет Не хуже оформления моих любимых альбомов популярнейших групп(в узких кругах) Вы не были кстати знакомы с проф.Твердохл... , завкафедрой гистологии и патанатомии нашей мед-ухи? Очаровательный был человек. Вот только курил много. Но мы как могли этому препятствовали!