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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12225122261222712228

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 06:40

первые 1,5 минуты можно пропустить...
очень рекомендую всем адекватным
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 06:58

  Wirująświatła написав:первые 1,5 минуты можно пропустить...
очень рекомендую всем адекватным

Ты много здесь, на форуме, видишь людей, которые излишне добряки и которых возможно юзают, в то время как они не подозревают об этом?
Они как бы есть вообще на свете, но очень мало. В моем окружении практически нет)).
Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции 😅😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:07

  Hotab написав:Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции
я тут причём? корректируйтесь) групповой психотерапией не занимаюсь поскольку работаю только с очень сложными кейсами, когда другие уже опустили руки.
  Hotab написав:Ты много здесь, на форуме, видишь людей, которые излишне добряки и которых возможно юзают, в то время как они не подозревают об этом?
название не соответствует содержанию, по факту там речь о психологической защите в т.ч. от близких людей и начальства, которые пользуясь своим положением способны нанести немалый вред. Голос противный, но подача доступная. Я бы гораздо сложнее сформулировал :(
  Hotab написав:Они как бы есть вообще на свете, но очень мало. В моем окружении практически нет)).
доброта это прежде всего понимание СВОИХ ценностей. У злого человека нет ценностей поэтому ему терять нечего. У "очень доброго" (уровень И.Христос) ценности общие со всеми людьми, поэтому поступки соответствующие, не в ущерб другим. Любая терапия - вернуть или научить чувствовать ценности, хотя бы свои. Умом ценности не понимаются, от чего возникают парадоксальные ситуации "всё есть, а счастья нет".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 07:23, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:14

  Wirująświatła написав:первые 1,5 минуты можно пропустить...
очень рекомендую всем адекватным

Послушал минуты 3. Поверил. И понял, что не стану тратить на эту туфту целый час своей драгоценной жизни.
Нафига делать часовое видео со статичными заставками и озвученным роботом текстом, если сам текст я могу просмотреть по диагонали за пару минут? Это для тех, кто читать не умеет?
Или для того, чтобы не было заметно, что уровень не дотягивает даже до Карнеги? Что-то типа "как перестать офигевать от происходящего и начать работать?"

ЗЫ Я достаточно злой? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:22

  Сибарит написав:Нафига делать часовое видео со статичными заставками и озвученным роботом текстом, если сам текст я могу просмотреть по диагонали за пару минут? Это для тех, кто читать не умеет?
а нафига вы написали ваш текст? Это так же адекватно, как прицепиться к продавцу сладкой ваты, что вы её не хотите, потому что за углом продаются шоколадки. Не понравилось сказали "спасибо" и пошли дальше к своим шоколадкам. Здесь вам никто ничего не должен. После короткого обсуждения стоимости раб.силы на рынка труда и "солёной рыбы" мне с вами не о чем разговаривать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:49

  Wirująświatła написав:мне с вами не о чем разговаривать.

А нафига Вы написали Ваш текст?
Когда человеку не о чем разговаривать, он молчит 😁

Это публичный форум, и я совершенно альтруистично решил предупредить других, что Вы пытаетесь украсть их время, накормив информационным мусором.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:25

Если что, это не ревность )))

Wirująświatła
После короткого обсуждения стоимости раб.силы на рынка труда и "солёной рыбы" мне с вами не о чем разговаривать


А «иваси» - это соленая рыба?))
С этим узким специалистом по запахам дагестанских ивасей у тебя вполне все ровненько))
Хотя я такого лохматого маразма (включительно с «твоя мамка идет к гоги, пока папка пьет …» ) даже в казарме, где прожил года 3 когда-то , не слышал. Предположу, что даже на зоне нет такого.
Ну тут тебя чувак даже восхищает))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 січ, 2025 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:25

  Wirująświatła написав:первые 1,5 минуты можно пропустить...

А потім будете казати шо я не добрий?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:42

Кінця війни точно не буде в найближчі місяці. Я маю інформацію із закритих джерел, — нардеп Веніславський

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:49

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:первые 1,5 минуты можно пропустить...

А потім будете казати шо я не добрий?)

С 7.15 😅
Hotab
 
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