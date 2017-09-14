Додано: Сер 29 січ, 2025 07:07

Hotab написав: Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции

Hotab написав: Ты много здесь, на форуме, видишь людей, которые излишне добряки и которых возможно юзают, в то время как они не подозревают об этом? Ты много здесь, на форуме, видишь людей, которые излишне добряки и которых возможно юзают, в то время как они не подозревают об этом?

Hotab написав: Они как бы есть вообще на свете, но очень мало. В моем окружении практически нет)). Они как бы есть вообще на свете, но очень мало. В моем окружении практически нет)).

я тут причём? корректируйтесь) групповой психотерапией не занимаюсь поскольку работаю только с очень сложными кейсами, когда другие уже опустили руки.название не соответствует содержанию, по факту там речь о психологической защите в т.ч. от близких людей и начальства, которые пользуясь своим положением способны нанести немалый вред. Голос противный, но подача доступная. Я бы гораздо сложнее сформулировалдоброта это прежде всего понимание СВОИХ ценностей. У злого человека нет ценностей поэтому ему терять нечего. У "очень доброго" (уровень И.Христос) ценности общие со всеми людьми, поэтому поступки соответствующие, не в ущерб другим. Любая терапия - вернуть или научить чувствовать ценности, хотя бы свои. Умом ценности не понимаются, от чего возникают парадоксальные ситуации "всё есть, а счастья нет".