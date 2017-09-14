первые 1,5 минуты можно пропустить...
очень рекомендую всем адекватным
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Додано: Сер 29 січ, 2025 06:40
первые 1,5 минуты можно пропустить...
очень рекомендую всем адекватным
Додано: Сер 29 січ, 2025 06:58
Ты много здесь, на форуме, видишь людей, которые излишне добряки и которых возможно юзают, в то время как они не подозревают об этом?
Они как бы есть вообще на свете, но очень мало. В моем окружении практически нет)).
Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции 😅😅
Додано: Сер 29 січ, 2025 07:07
я тут причём? корректируйтесь) групповой психотерапией не занимаюсь поскольку работаю только с очень сложными кейсами, когда другие уже опустили руки.
название не соответствует содержанию, по факту там речь о психологической защите в т.ч. от близких людей и начальства, которые пользуясь своим положением способны нанести немалый вред. Голос противный, но подача доступная. Я бы гораздо сложнее сформулировал
доброта это прежде всего понимание СВОИХ ценностей. У злого человека нет ценностей поэтому ему терять нечего. У "очень доброго" (уровень И.Христос) ценности общие со всеми людьми, поэтому поступки соответствующие, не в ущерб другим. Любая терапия - вернуть или научить чувствовать ценности, хотя бы свои. Умом ценности не понимаются, от чего возникают парадоксальные ситуации "всё есть, а счастья нет".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 07:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 29 січ, 2025 07:14
Послушал минуты 3. Поверил. И понял, что не стану тратить на эту туфту целый час своей драгоценной жизни.
Нафига делать часовое видео со статичными заставками и озвученным роботом текстом, если сам текст я могу просмотреть по диагонали за пару минут? Это для тех, кто читать не умеет?
Или для того, чтобы не было заметно, что уровень не дотягивает даже до Карнеги? Что-то типа "как перестать офигевать от происходящего и начать работать?"
ЗЫ Я достаточно злой? 😁
Додано: Сер 29 січ, 2025 07:22
а нафига вы написали ваш текст? Это так же адекватно, как прицепиться к продавцу сладкой ваты, что вы её не хотите, потому что за углом продаются шоколадки. Не понравилось сказали "спасибо" и пошли дальше к своим шоколадкам. Здесь вам никто ничего не должен. После короткого обсуждения стоимости раб.силы на рынка труда и "солёной рыбы" мне с вами не о чем разговаривать.
Додано: Сер 29 січ, 2025 07:49
Додано: Сер 29 січ, 2025 08:25
Если что, это не ревность )))
Wirująświatła
А «иваси» - это соленая рыба?))
С этим узким специалистом по запахам дагестанских ивасей у тебя вполне все ровненько))
Хотя я такого лохматого маразма (включительно с «твоя мамка идет к гоги, пока папка пьет …» ) даже в казарме, где прожил года 3 когда-то , не слышал. Предположу, что даже на зоне нет такого.
Ну тут тебя чувак даже восхищает))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 січ, 2025 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 08:25
Додано: Сер 29 січ, 2025 08:42
Додано: Сер 29 січ, 2025 08:49
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