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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 січ, 2025 08:52
Hotab написав:
Ну тут тебя чувак даже восхищает))
уточни кто меня восхищает? последнее что меня восхищало открытия в области нейропсихологии и (немного меньше) атмосфера "массового религиозного экстаза" которую создавал о.Захария на своих богослужениях, пока его не выгнали. Это просто надо видеть, я как человек далекий от церкви был приятно впечатлён. Но Бог-обезьяна Хануман мне больше нравится, он веселее унылых христианских догматиков
Hotab написав:
С этим узким специалистом по запахам дагестанских ивасей у тебя вполне все ровненько))
всм ровненько? про свое негативное отношение к "аргументам ниже пояса" я 300 раз говорил. Мне что каждого теперь пинать? спорьте, но без зоновских оскорблений. viewtopic.php?p=5817047#p5817047
мультик шикарный. посмотрел с удовольствием.
Banderlog написав:
А потім будете казати шо я не добрий?)
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой?
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
Забудь свои заботы, падения и взлеты,
Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра,
А если с другом худо - не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди дорогою добра!
я не ваша семья, и даже не прихожанин христианских церквей, вы не обязаны быть ко мне добрым.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 29 січ, 2025 09:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 09:48
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Додано: Сер 29 січ, 2025 10:15
Бетон написав:
чомусь допомагають тільки екстремальні ваги на штангі, щоб гриф скручувався умовно в бараній рог. можливо з необхідністю прокачки крові - хз.
навіщо руйнувати сустави передчасно, вони у вас 100% боліти будуть так, що ніякі анальгетики не допоможуть (років в 55-60), тому краще використовуйте турнік і брусья (краще широкі, ніж вузькі)
поперше вам буде важко підтягуватись при вазі (100кг), треба скинути зайву вагу(5кг мінімум), і починати з 2-3 і потім нарощувати
в 47 років не міг підтянутися більше 10 разів, а в через два місяці робив 17-18 (що при вазі 86кг) було нормально
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Додано: Сер 29 січ, 2025 10:18
candle645 написав:
Питання до Холява - чи багато його колег "лікарів" розуміють, що строк давності за злочинами в процесі мобілізації це 3 роки з моменту демобілізації потерпілого?
В нас мало хто мало що розуміє. Лікарі скоріш за все розуміють, що можуть заробити, що сильно влетять, якщо попадуться з хабарем, і що їх позбавлять хлібного місця, якщо буде забагато непридатних...
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