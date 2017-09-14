уточни кто меня восхищает? последнее что меня восхищало открытия в области нейропсихологии и (немного меньше) атмосфера "массового религиозного экстаза" которую создавал о.Захария на своих богослужениях, пока его не выгнали. Это просто надо видеть, я как человек далекий от церкви был приятно впечатлён. Но Бог-обезьяна Хануман мне больше нравится, он веселее унылых христианских догматиков
Hotab написав:С этим узким специалистом по запахам дагестанских ивасей у тебя вполне все ровненько))
всм ровненько? про свое негативное отношение к "аргументам ниже пояса" я 300 раз говорил. Мне что каждого теперь пинать? спорьте, но без зоновских оскорблений. viewtopic.php?p=5817047#p5817047 мультик шикарный. посмотрел с удовольствием.
Banderlog написав:А потім будете казати шо я не добрий?)
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! Забудь свои заботы, падения и взлеты, Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра, А если с другом худо - не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра!
я не ваша семья, и даже не прихожанин христианских церквей, вы не обязаны быть ко мне добрым.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 09:55, всього редагувалось 3 разів.
Бетон написав:чомусь допомагають тільки екстремальні ваги на штангі, щоб гриф скручувався умовно в бараній рог. можливо з необхідністю прокачки крові - хз.
навіщо руйнувати сустави передчасно, вони у вас 100% боліти будуть так, що ніякі анальгетики не допоможуть (років в 55-60), тому краще використовуйте турнік і брусья (краще широкі, ніж вузькі) поперше вам буде важко підтягуватись при вазі (100кг), треба скинути зайву вагу(5кг мінімум), і починати з 2-3 і потім нарощувати в 47 років не міг підтянутися більше 10 разів, а в через два місяці робив 17-18 (що при вазі 86кг) було нормально
candle645 написав:Питання до Холява - чи багато його колег "лікарів" розуміють, що строк давності за злочинами в процесі мобілізації це 3 роки з моменту демобілізації потерпілого?
В нас мало хто мало що розуміє. Лікарі скоріш за все розуміють, що можуть заробити, що сильно влетять, якщо попадуться з хабарем, і що їх позбавлять хлібного місця, якщо буде забагато непридатних... Про яке розуміння може бути мова, якщо до топ чиновників тільки тепер дійшло, що амністія по СЗЧ - це фатично запрошення до СЗЧ, і вони випустили поправку, що амністія тільки для тих СЗЧ, що до 29 листопада
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 29 січ, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
як на мене, це диво дивноє що жінки народжують не на 7му місяць війни (тобто діти планувались до війни), а саме сьогодні, це як дата народження 1943
одна знайома жіночка(32 роки) 3 місяці тому народила другу дитину у нас (вона переселенка з Херсону, район десь близько до Антонівського мосту), тобто переїхала вже вагітня. чоловіка тцк забрали з вулиці, вони арендують двушку на 5му поверсі хрущьоби, коляску допомогли залишати у кладовці на 1му поверху.
В Пентагоні підтвердили, що США відправили Україні ракети до Patriot через Ізраїль, - CNN
Україна отримала близько 90 ракет до систем ППО Patriot, які зберігалися в Ізраїлі. Це постачання відбулося за посередництва США, повідомив офіційний представник Пентагону, передає CNN.
Ізраїль експлуатував ці системи протиповітряної оборони понад 30 років, перш ніж у квітні вивести їх з експлуатації. Дискусії про передачу ракет Україні тривали з минулого літа, коли адміністрація Байдена намагалася забезпечити Київ додатковими засобами ППО для боротьби з російськими атаками.
Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.
Banderlog написав:Ви близькі до нервового зриву. Тільки. Не надо пити воно не допоможе.
Ями, штрафи і гауптвахти. Як п'ють і борються з пияцтвом в українському війську Найбільше схильних до пияцтва в третій групі – мобілізованих, чимала кількість з яких "бусифіковані".
Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) насамперед намагаються закрити кількісні показники мобілізаційного плану. Тому часто "збирають" на вулицях усіх підряд – навіть хронічно залежних від алкоголю.
Військово-лікарська комісія (ВЛК) для тих, кого ТЦК "бусифікували" на вулицях, зазвичай проходить в експрес-режимі. Лікарі ВЛК підписують висновок про придатність до служби і "не помічають", що деякі військовозобов'язані на ногах не стоять. Як наслідок, в навчальні центри подекуди потрапляє дуже специфічний контингент.
Під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП) інструктори зазвичай ігнорують алкоголізм мобілізованих. Через брак контролю військовим вдається купувати алкоголь і пиячити на навчанні.
Бетон написав:чомусь допомагають тільки екстремальні ваги на штангі, щоб гриф скручувався умовно в бараній рог. можливо з необхідністю прокачки крові - хз. на скільки ще вистачить суставів? важко сказати
Ну потрапити на койку в лікарню ви завжди встигнете. І зараз шось кудись пришити коштує недешево і якість роботи як повезе. Я навпаки знизив до свого тіла вимоги і тренуюсь в режимі 10-12 в робочих. Сцук, як воно з віком все довше загоюється! Я нещодавно сильно чхнув і потягнув косий м'яз живота, боліло три неділі.