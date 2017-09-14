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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12228122291223012231>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:47

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Я, вроде, не писал "перестали рожать"


як на мене, це диво дивноє що жінки народжують не на 7му місяць війни (тобто діти планувались до війни), а саме сьогодні, це як дата народження 1943

одна знайома жіночка(32 роки) 3 місяці тому народила другу дитину у нас (вона переселенка з Херсону, район десь близько до Антонівського мосту), тобто переїхала вже вагітня. чоловіка тцк забрали з вулиці, вони арендують двушку на 5му поверсі хрущьоби, коляску допомогли залишати у кладовці на 1му поверху.



это не только чудо, но и очень удобно, когда у тебя уже есть 2 детей несовершеннолетних, а нужен лишь третий)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:48

  Mimohod написав:
  Бетон написав:чомусь допомагають тільки екстремальні ваги на штангі, щоб гриф скручувався умовно в бараній рог. можливо з необхідністю прокачки крові - хз.
на скільки ще вистачить суставів? важко сказати

Ну потрапити на койку в лікарню ви завжди встигнете. І зараз шось кудись пришити коштує недешево і якість роботи як повезе.
Я навпаки знизив до свого тіла вимоги і тренуюсь в режимі 10-12 в робочих.
Сцук, як воно з віком все довше загоюється! Я нещодавно сильно чхнув і потягнув косий м'яз живота, боліло три неділі.

нема чого чихати, потрібно "кабанчики" мити гасом і до затвора підносити, Успіх навчить по вайберу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:03

  jump написав:Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм

В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID

як смердючі щурі істерично запищали :lol:
касу забрали із брудних та загребущих лап :oops:


ОП по ленд-лізу потрібно було проводили "предметні консультації" з США вчасно, а не переживати зараз, де наші грантососи тепер будут харчеваться.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)

якраз друг недавно розповів статистику:
проживає в селі 10 км від Ужгороду, 15 км від кордону - тобто на поточний момент це райське місце в плані безпеки. Так от на початку січня їх священник оголошував статистику за 2024:
хрестин - 3
одружень - 0
похоронів - 19.
Це приблизно на 2000 населення.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:як на мене, це диво дивноє що жінки народжують не на 7му місяць війни (тобто діти планувались до війни), а саме сьогодні, це як дата народження 1943

буває по різному. якщо дівчині 21 то можна почекати ще (рік-два чи десять?), а в 35 уже зявляються ризики і перекладувати народження дітей на "післявійни" таке собі рішення, в 45 народжувати буде лотереєю
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:21

  sashaqbl написав:Про яке розуміння може бути мова, якщо до топ чиновників тільки тепер дійшло, що амністія по СЗЧ - це фатично запрошення до СЗЧ, і вони випустили поправку, що амністія тільки для тих СЗЧ, що до 29 листопада
то вже безсмислєнно. Люди боялись навіть не строку а невідомої хрєні. Тіпа потом держава як візьме, і накаже всіх. Ну якщо зара руки не дотянулись то потом. Але вийшло що нікому нічого не було. Крім тих що якось особливо наривались.
Ухилянтів не наказують, сзч не наказують. Ті що були і вернулись йдуть по 2му 3 кругу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:26

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:

в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
Я, вроде, не писал "перестали рожать", но рожают намного меньше, и вы это подтвердили - 2560 против 550-580 довоенных - падение больше, чем в 2 раза. По данным Госстата падение заметно меньше, но точно не помню.

Вы в попыхах ноль не туда написали

Не ноль. а нажал 5 и 6 вместе - лишняя 5. Но спасибо, что заметили, исправил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:29

  andrijk777 написав:Роман Червинский, той хто підірвав СП. Раджу до перегляду.

Суперінтерв'ю.
Не дарма його тричі тут розміщали.

Вінець -- судова система корінець вирішення проблем.
Червинський, правда, забув передати привіт ПАПу за зобов'язання реформувати її.
Все інше без судової марно.

А так:
- тут були закиди ІА чи знали про напад. Так обидва кажуть, що вже за тиждень цілі міністерства почали спустошуватися.

Ну і головне: Червинський для, як він каже простого логічного пояснення для пересічного, пояснив би, як і чому влада запросто звільнила його з посади без пояснень перший раз ще у 2019 + отакі тьорки з Ємаком, починаючи з 10 тис.долл. за співбесіду, намагання записати і т.д.; але все ніяк не могла взагалі усунути його з простіру силових структур?
Як????
Просто і логічно пояснив би хто його "кришував"...

І що за дурня, знаючи з 2019 про "агента впливу" та ін. мати надію, що операція з вагнерівцями не буде злита рфянам?

Ну і що за складності на питання про яхту, підрив потоків відповісти - ні. Замість без коментарів))

Що за наївність про *доброго* (не знаючого, не розуміючого) царя?

А потім дивуються чому неможливо навести лад в оцьому всьому ...
Якесь шапіто для пересічного.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:34

  Schmit написав:
  jump написав:Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм

В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID

як смердючі щурі істерично запищали :lol:
касу забрали із брудних та загребущих лап :oops:


ОП по ленд-лізу потрібно було проводили "предметні консультації" з США вчасно, а не переживати зараз, де наші грантососи тепер будут харчеваться.

Тоже еще придумаете: этот ленд-лиз только и можно, что на фронт переправлять. В отличии от...
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:36

  Schmit написав:
  jump написав:Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм

В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID

як смердючі щурі істерично запищали :lol:
касу забрали із брудних та загребущих лап :oops:


ОП по ленд-лізу потрібно було проводили "предметні консультації" з США вчасно, а не переживати зараз, де наші грантососи тепер будут харчеваться.

з.п. менше 20к і бронь ку-ку
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 січ, 2025 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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