Додано: Сер 29 січ, 2025 11:29

andrijk777 написав: Роман Червинский, той хто підірвав СП. Раджу до перегляду.

Роман Червинский, той хто підірвав СП. Раджу до перегляду.

Суперінтерв'ю.Не дарма його тричі тут розміщали.Вінець -- судова система корінець вирішення проблем.Червинський, правда, забув передати привіт ПАПу за зобов'язання реформувати її.Все інше без судової марно.А так:- тут були закиди ІА чи знали про напад. Так обидва кажуть, що вже за тиждень цілі міністерства почали спустошуватися.Ну і головне: Червинський для, як він каже простого логічного пояснення для пересічного, пояснив би, як і чому влада запросто звільнила його з посади без пояснень перший раз ще у 2019 + отакі тьорки з Ємаком, починаючи з 10 тис.долл. за співбесіду, намагання записати і т.д.; але все ніяк не могла взагалі усунути його з простіру силових структур?Як????Просто і логічно пояснив би хто його "кришував"...І що за дурня, знаючи з 2019 про "агента впливу" та ін. мати надію, що операція з вагнерівцями не буде злита рфянам?Ну і що за складності на питання про яхту, підрив потоків відповісти - ні. Замість без коментарів))Що за наївність про *доброго* (не знаючого, не розуміючого) царя?А потім дивуються чому неможливо навести лад в оцьому всьому ...Якесь шапіто для пересічного.