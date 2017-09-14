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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12228122291223012231

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:38

  Letusrock написав:
  prodigy написав:в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)

якраз друг недавно розповів статистику:
проживає в селі 10 км від Ужгороду, 15 км від кордону - тобто на поточний момент це райське місце в плані безпеки. Так от на початку січня їх священник оголошував статистику за 2024:
хрестин - 3
одружень - 0
похоронів - 19.
Це приблизно на 2000 населення.

років на 100 є резерв до останнього діда
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 січ, 2025 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:40

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции
я тут причём? корректируйтесь) групповой психотерапией не занимаюсь поскольку работаю только с очень сложными кейсами, когда другие уже опустили руки.

:)

доброта это прежде всего понимание СВОИХ ценностей. У злого человека нет ценностей поэтому ему терять нечего. У "очень доброго" (уровень И.Христос) ценности общие со всеми людьми, поэтому поступки соответствующие, не в ущерб другим. Любая терапия - вернуть или научить чувствовать ценности, хотя бы свои. Умом ценности не понимаются, от чего возникают парадоксальные ситуации "всё есть, а счастья нет".
А такое возможно?
Учитывая, что у разных людей разные ценности и вы сами об этом писали.
"Группа товарищей" начинает путаться.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:44

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:51

  Schmit написав:

Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .
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