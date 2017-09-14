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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:38
Letusrock написав: prodigy написав:
в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
якраз друг недавно розповів статистику:
проживає в селі 10 км від Ужгороду, 15 км від кордону - тобто на поточний момент це райське місце в плані безпеки. Так от на початку січня їх священник оголошував статистику за 2024:
хрестин - 3
одружень - 0
похоронів - 19.
Це приблизно на 2000 населення.
років на 100 є резерв до останнього діда
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 29 січ, 2025 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:40
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Если ты хотел бы поднять какие-то животрепещущие вопросы здесь именно как психолог, так тут (на форуме) точно есть вопросы, которые куда больше требуют психологической коррекции
я тут причём? корректируйтесь) групповой психотерапией не занимаюсь поскольку работаю только с очень сложными кейсами, когда другие уже опустили руки.
доброта это прежде всего понимание СВОИХ ценностей. У злого человека нет ценностей поэтому ему терять нечего. У "очень доброго" (уровень И.Христос) ценности общие со всеми людьми, поэтому поступки соответствующие, не в ущерб другим. Любая терапия - вернуть или научить чувствовать ценности, хотя бы свои. Умом ценности не понимаются, от чего возникают парадоксальные ситуации "всё есть, а счастья нет".
А такое возможно?
Учитывая, что у разных людей разные ценности и вы сами об этом писали.
"Группа товарищей" начинает путаться.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:44
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:51
Schmit написав:
Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:01
Wirująświatła написав:
..........
я не ваша семья, и даже не прихожанин христианских церквей, вы не обязаны быть ко мне добрым.
Добрым нельзя быть по обязанности.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:07
prodigy написав: ЛАД написав:
Я, вроде, не писал "перестали рожать"
як на мене, це диво дивноє що жінки народжують не на 7му місяць війни (тобто діти планувались до війни), а саме сьогодні, це як дата народження 1943
одна знайома жіночка(32 роки) 3 місяці тому народила другу дитину у нас (вона переселенка з Херсону, район десь близько до Антонівського мосту), тобто переїхала вже вагітня. чоловіка тцк забрали з вулиці, вони арендують двушку на 5му поверсі хрущьоби, коляску допомогли залишати у кладовці на 1му поверху.
Теперь понял, о чём вы говорили.
Жизнь всё-таки продолжается при любых условиях, даже неблагоприятных, просто более или менее активно.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:09
prodigy написав:
В Пентагоні підтвердили, що США відправили Україні ракети до Patriot через Ізраїль, - CNN
.........
Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?
Или слишком тепло, ждут похолодания?
С зимой нам явно повезло - аномально тёплая.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 29 січ, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:23
UA написав: Schmit написав:
[youtube]FaOZxeAbBqk[/youtube
.
Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .
Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:31
ЛАД написав:
Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам.
Подождите и все это будет.
Но только в обратном порядке очередности из перечисленного вами
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:32
ЛАД написав: prodigy написав:
В Пентагоні підтвердили, що США відправили Україні ракети до Patriot через Ізраїль, - CNN
.........
Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?
каждый день дроны
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