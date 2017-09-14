RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12230122311223212233>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:34

  UA написав:
  Schmit написав:

Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Не знаю, як соціалку доїдаючим піввареника, але зряплати/пенсії зброду топ чиновників, калічних прокурорів, різним лєщєнкам в укрзалізницях, укрпоштах потрібно було урізати, на час війни - так точно. А то у нас немає ким і чим воювати, а покупки авто преміум класу ростуть.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 29 січ, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:40

  Примат написав:
  ЛАД написав:...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?

каждый день дроны

Я не писал об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:43

  ЛАД написав:
  UA написав:
  Schmit написав:[youtube]FaOZxeAbBqk[/youtube
.

Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?

Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.
UA
 
Повідомлень: 9195
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:44

  TUR написав:
  ЛАД написав:Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам.

Подождите и все это будет.
Но только в обратном порядке очередности из перечисленного вами

Будет.
Если обрежут финансовую помощь не только США, но и Европа.
Очерёдность это уж как получится. Скорее всего, вы правы, но такие варианты я пока не рассматриваю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:48

  ЛАД написав:
  Примат написав:
  ЛАД написав:...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?

каждый день дроны

Я не писал об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?

каждый день летают, Киев. Я это отчетливо ощущаю, так как в 5 утра постоянно не работает GPS. Вы просто поздно просыпаетесь, наверное.
Примат
 
Повідомлень: 626
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:02

  Letusrock написав:
  prodigy написав:в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)

якраз друг недавно розповів статистику:
проживає в селі 10 км від Ужгороду, 15 км від кордону - тобто на поточний момент це райське місце в плані безпеки. Так от на початку січня їх священник оголошував статистику за 2024:
хрестин - 3
одружень - 0
похоронів - 19.
Це приблизно на 2000 населення.

Вроде ж Ужгородские рейды -- одни из самых активных были? -- из тех двух тыщ -- призывного возраста сколько осталось?
_hunter
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:03

  Mimohod написав:
  flyman написав:нема чого чихати, потрібно "кабанчики" мити гасом і до затвора підносити, Успіх навчить по вайберу

Я чомусь впевнений що вже немає ні кабанчиків ні стволів для них. Скінчились. Тому Успіх свою службу закінчував в обіймах з лопатою.

Західна техніка вимагає залучення меншої кількості людей. Найменш кваліфіковані, та ще й без іноземної мови, (мийщики снарядів, протирачі бусолів, зарядники рацій, заповнювачі журналів) в цій системі зайві і з дна арти відправляються в дно піхоти (оператор штикової лопати)
Hotab
 
Повідомлень: 14195
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:04

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:.............
Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?

Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:08

Напад росії і білорусі на Україну

Примат написав:
  ЛАД написав:
  Примат написав:каждый день дроны

Я не писал об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?

каждый день летают, Киев. Я это отчетливо ощущаю, так как в 5 утра постоянно не работает GPS. Вы просто поздно просыпаетесь, наверное.
Але кількість явно стала меншою
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35694
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 8127 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:09

  Примат написав:
  ЛАД написав:
  Примат написав:--------------------------
ЛАД
...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?
--------------------------
каждый день дроны

Я не писал об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?

каждый день летают, Киев. Я это отчетливо ощущаю, так как в 5 утра постоянно не работает GPS. Вы просто поздно просыпаетесь, наверное.

Летают и у нас.
Я говорил об интенсивных ударах, которые были раньше. Этого сейчас нет, хотя единичные бывают и сейчас.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12230122311223212233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82662
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256584
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (458)
29.01.2025 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.