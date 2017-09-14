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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:34
UA написав: Schmit написав:
Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .
Не знаю, як соціалку доїдаючим піввареника, але зряплати/пенсії зброду топ чиновників, калічних прокурорів, різним лєщєнкам в укрзалізницях, укрпоштах потрібно було урізати, на час війни - так точно. А то у нас немає ким і чим воювати, а покупки авто преміум класу ростуть.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 29 січ, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:40
Примат написав: ЛАД написав:
...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность
.
К чему бы это?
каждый день дроны
Я не писал
об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:43
ЛАД написав: UA написав: Schmit написав:
[youtube]FaOZxeAbBqk[/youtube
.
Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .
Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?
Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:44
TUR написав: ЛАД написав:
Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам.
Подождите и все это будет.
Но только в обратном порядке очередности из перечисленного вами
Будет.
Если обрежут финансовую помощь не только США, но и Европа.
Очерёдность это уж как получится. Скорее всего, вы правы, но такие варианты я пока не рассматриваю.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 12:48
ЛАД написав: Примат написав: ЛАД написав:
...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность
.
К чему бы это?
каждый день дроны
Я не писал
об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?
каждый день летают, Киев. Я это отчетливо ощущаю, так как в 5 утра постоянно не работает GPS. Вы просто поздно просыпаетесь, наверное.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:02
Letusrock написав: prodigy написав:
в моему род.домі за минулий рік народилось близько 260 діточок, до 2022 було десь 550-580 на рік, жінки не чекають а народжують (ті, хто не виїхав)
якраз друг недавно розповів статистику:
проживає в селі 10 км від Ужгороду, 15 км від кордону - тобто на поточний момент це райське місце в плані безпеки. Так от на початку січня їх священник оголошував статистику за 2024:
хрестин - 3
одружень - 0
похоронів - 19.
Це приблизно на 2000 населення.
Вроде ж Ужгородские рейды -- одни из самых активных были? -- из тех двух тыщ -- призывного возраста сколько осталось?
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:03
Mimohod написав: flyman написав:
нема чого чихати, потрібно "кабанчики" мити гасом і до затвора підносити, Успіх навчить по вайберу
Я чомусь впевнений що вже немає ні кабанчиків ні стволів для них. Скінчились. Тому Успіх свою службу закінчував в обіймах з лопатою.
Західна техніка вимагає залучення меншої кількості людей. Найменш кваліфіковані, та ще й без іноземної мови, (мийщики снарядів, протирачі бусолів, зарядники рацій, заповнювачі журналів) в цій системі зайві і з дна арти відправляються в дно піхоти (оператор штикової лопати)
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:04
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
.............
Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .
Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?
Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.
Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу).
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:08
Примат написав: ЛАД написав: Примат написав:
каждый день дроны
Я не писал
об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?
каждый день летают, Киев. Я это отчетливо ощущаю, так как в 5 утра постоянно не работает GPS. Вы просто поздно просыпаетесь, наверное.
Але кількість явно стала меншою
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:09
Примат написав: ЛАД написав: Примат написав:
--------------------------ЛАД
...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность
.
К чему бы это?
--------------------------
каждый день дроны
Я не писал
об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?
каждый день летают, Киев. Я это отчетливо ощущаю, так как в 5 утра постоянно не работает GPS. Вы просто поздно просыпаетесь, наверное.
Летают и у нас.
Я говорил об интенсивных ударах
, которые были раньше. Этого сейчас нет, хотя единичные бывают и сейчас.
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