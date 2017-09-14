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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12230122311223212233

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:17

ЛАД

При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.


Не без отбирания «лишних» квадратных метров теми, у кого их нет и нет денег арендовать, у тех, у кого метров «излишки» и они «могут принимать пищу в библиотеке» :mrgreen:

Но в розовых мечтах нашего ментопенса отбирать будут у кого угодно, но не у него :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:17

UA
На ветке про недвижимость, была группа товарищей во главе с модератором которая яростно терла всё что касается влияния на РН вероятной войны. Вплоть до утра 24.02.2022.
Группа товарищей залезла всемм копытами в недостроии. А модер в ипотеку.
Это не про модерацию, про точку зрения которая зависит от точки сидения.
UA
Это было в ответ на мои слова, что варианты прекращения соцвыплат, пенсий и т.д. я пока не рассматриваю.
Вы ожидаете в обозримом будущем прекращения финансовой помощи не только США, но и Европой?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:18

  ЛАД написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?

Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.

Помню, когда вы "против" буссификации высказывались -- это было в русле "ну а как еще по-другому в нынешних обстаятельствах?".
Внимание вопрос: если пенсии платились большей частью с ин-"помощи", а ее больше не будет -- "ну а как еще по-другому в нынешних обстаятельствах?"... :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:нужен лишь третий)


це інше, а коли тількі одна дитина? то це як тлумачити?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:20

  ЛАД написав:
  UA написав:Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.

По развалу совка.
Ещё будучи школьником, в каникулы я работал на заводе Арсенал.
Цех 5, линия оптики Карл Цейс. Перископы для атомных подлодок собирали..
Меня удивило отношение к алкашам. Их не выгоняли с работы, а брали на поруки, перевоспитывали...возились
Совок погубили люди с совковым менталитетом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:23

  Hotab написав:ЛАД

При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.


Не без отбирания «лишних» квадратных метров теми, у кого их нет и нет денег арендовать, у тех, у кого метров «излишки» и они «могут принимать пищу в библиотеке» :mrgreen:

Но в розовых мечтах нашего ментопенса отбирать будут у кого угодно, но не у него :mrgreen:
«принимать пищу в библиотеке» может оказаться очень хорошим вариантом. Во Французскую революцию была гильотина, но часто обходились и без неё, подручными средствами. Так же, как и в 1917-18. А оружия и патронов у населения сейчас немеряно.
ЛАД
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