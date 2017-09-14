ЛАД написав:

UA написав: ЛАД написав: Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать? Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?

Продолжу.

Платная медицина и образования.

Нет пенсий как явления.

Дети содержат родителей.

Что посеял то и кушай.

Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется. Продолжу.Платная медицина и образования.Нет пенсий как явления.Дети содержат родителей.Что посеял то и кушай.Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Хорошие идеи.Главное очень решительные и ещё более рациональные.Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный"."Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население."Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу).При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.