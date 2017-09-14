RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 122311223212233122341223512236>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:18

  ЛАД написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?

Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.

Помню, когда вы "против" буссификации высказывались -- это было в русле "ну а как еще по-другому в нынешних обстаятельствах?".
Внимание вопрос: если пенсии платились большей частью с ин-"помощи", а ее больше не будет -- "ну а как еще по-другому в нынешних обстаятельствах?"... :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:нужен лишь третий)


це інше, а коли тількі одна дитина? то це як тлумачити?
prodigy
 
Повідомлень: 11763
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:20

  ЛАД написав:
  UA написав:Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.

По развалу совка.
Ещё будучи школьником, в каникулы я работал на заводе Арсенал.
Цех 5, линия оптики Карл Цейс. Перископы для атомных подлодок собирали..
Меня удивило отношение к алкашам. Их не выгоняли с работы, а брали на поруки, перевоспитывали...возились
Совок погубили люди с совковым менталитетом.
UA
 
Повідомлень: 9197
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:23

  Hotab написав:ЛАД

При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.


Не без отбирания «лишних» квадратных метров теми, у кого их нет и нет денег арендовать, у тех, у кого метров «излишки» и они «могут принимать пищу в библиотеке» :mrgreen:

Но в розовых мечтах нашего ментопенса отбирать будут у кого угодно, но не у него :mrgreen:
«принимать пищу в библиотеке» может оказаться очень хорошим вариантом. Во Французскую революцию была гильотина, но часто обходились и без неё, подручными средствами. Так же, как и в 1917-18. А оружия и патронов у населения сейчас немеряно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32740
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:27

  UA написав:
  ЛАД написав:.............
Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.

По развалу совка.
Ещё будучи школьником, в каникулы я работал на заводе Арсенал.
Цех 5, линия оптики Карл Цейс. Перископы для атомных подлодок собирали..
Меня удивило отношение к алкашам. Их не выгоняли с работы, а брали на поруки, перевоспитывали...возились
Совок погубили люди с совковым менталитетом.

Развал совка и его причины обсуждать не буду, не вижу смысла. И куда было девать алкашей?
Но что по поводу ваших идей? Это вы как-то обошли стороной.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32740
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:30

  detroytred написав:Ну і головне: Червинський для, як він каже простого логічного пояснення для пересічного, пояснив би, як і чому влада запросто звільнила його з посади без пояснень перший раз ще у 2019 + отакі тьорки з Ємаком, починаючи з 10 тис.долл. за співбесіду, намагання записати і т.д.; але все ніяк не могла взагалі усунути його з простіру силових структур?
Як????
Просто і логічно пояснив би хто його "кришував"...

А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють?
Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.
  detroytred написав:І що за дурня, знаючи з 2019 про "агента впливу" та ін. мати надію, що операція з вагнерівцями не буде злита рфянам?

В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?
  detroytred написав:Ну і що за складності на питання про яхту, підрив потоків відповісти - ні. Замість без коментарів))

"ні" - це вже надання інформації. "без коментарів" - інформація не надається. Дивно що ви не розумієте таких елементарних речей.
І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"? :D
  detroytred написав:Що за наївність про *доброго* (не знаючого, не розуміючого) царя?

Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає.
В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:32

  ЛАД написав:Развал совка и его причины обсуждать не буду, не вижу смысла. И куда было девать алкашей?
Но что по поводу ваших идей? Это вы как-то обошли стороной.

Одни детей заводят, воспитывают, вкладывают себя, другие нет.
Почему дети должны содержать своими налогами кого то кроме своих родителей?
Востаннє редагувалось UA в Сер 29 січ, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9197
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:32

  UA написав:Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Що таке "соціалка" по-вашому?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:34

  andrijk777 написав:
  UA написав:Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Що таке "соціалка" по-вашому?

Почти все бюджетные расходы кроме обороны и безопасности.
UA
 
Повідомлень: 9197
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:36

  ЛАД написав:
  Примат написав:
  ЛАД написав:...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?

каждый день дроны

Я не писал об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?

по Одесі добряче прилетіло 28го- 900 вікон вибито, 10+ авто згоріли, 4 людини травмовані
подивіться, там багато фото
https://dumskaya.net/news/voronka-ziyae ... 187052/ua/
21 січня ппо збили два шахеди дуже близько від мене (думав, що вікна вилетять, чи сонячні панелі тріснуть), обійшлося, але таких бабахів за 3 роки було може 5
prodigy
 
Повідомлень: 11763
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 122311223212233122341223512236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, АндрейМ, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82662
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinYear (4)
29.01.2025 13:18
Ринок ОВДП (7366)
29.01.2025 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.