ЛАД написав:Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?
Продолжу. Платная медицина и образования. Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей. Что посеял то и кушай. Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.
Хорошие идеи. Главное очень решительные и ещё более рациональные. Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти. Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный". "Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население. "Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку! "Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
Помню, когда вы "против" буссификации высказывались -- это было в русле "ну а как еще по-другому в нынешних обстаятельствах?". Внимание вопрос: если пенсии платились большей частью с ин-"помощи", а ее больше не будет -- "ну а как еще по-другому в нынешних обстаятельствах?"...
UA написав:Продолжу. Платная медицина и образования. Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей. Что посеял то и кушай. Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.
Хорошие идеи. Главное очень решительные и ещё более рациональные. Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти. Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный". "Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население. "Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку! "Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
По развалу совка. Ещё будучи школьником, в каникулы я работал на заводе Арсенал. Цех 5, линия оптики Карл Цейс. Перископы для атомных подлодок собирали.. Меня удивило отношение к алкашам. Их не выгоняли с работы, а брали на поруки, перевоспитывали...возились Совок погубили люди с совковым менталитетом.
Не без отбирания «лишних» квадратных метров теми, у кого их нет и нет денег арендовать, у тех, у кого метров «излишки» и они «могут принимать пищу в библиотеке»
Но в розовых мечтах нашего ментопенса отбирать будут у кого угодно, но не у него
«принимать пищу в библиотеке» может оказаться очень хорошим вариантом. Во Французскую революцию была гильотина, но часто обходились и без неё, подручными средствами. Так же, как и в 1917-18. А оружия и патронов у населения сейчас немеряно.
ЛАД написав:............. Хорошие идеи. Главное очень решительные и ещё более рациональные. Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти. Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный". "Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение, а далее - население. "Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку! "Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
По развалу совка. Ещё будучи школьником, в каникулы я работал на заводе Арсенал. Цех 5, линия оптики Карл Цейс. Перископы для атомных подлодок собирали.. Меня удивило отношение к алкашам. Их не выгоняли с работы, а брали на поруки, перевоспитывали...возились Совок погубили люди с совковым менталитетом.
Развал совка и его причины обсуждать не буду, не вижу смысла. И куда было девать алкашей? Но что по поводу ваших идей? Это вы как-то обошли стороной.
detroytred написав:Ну і головне: Червинський для, як він каже простого логічного пояснення для пересічного, пояснив би, як і чому влада запросто звільнила його з посади без пояснень перший раз ще у 2019 + отакі тьорки з Ємаком, починаючи з 10 тис.долл. за співбесіду, намагання записати і т.д.; але все ніяк не могла взагалі усунути його з простіру силових структур? Як???? Просто і логічно пояснив би хто його "кришував"...
А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють? Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.
detroytred написав:І що за дурня, знаючи з 2019 про "агента впливу" та ін. мати надію, що операція з вагнерівцями не буде злита рфянам?
В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?
detroytred написав:Ну і що за складності на питання про яхту, підрив потоків відповісти - ні. Замість без коментарів))
"ні" - це вже надання інформації. "без коментарів" - інформація не надається. Дивно що ви не розумієте таких елементарних речей. І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"?
detroytred написав:Що за наївність про *доброго* (не знаючого, не розуміючого) царя?
Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає. В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.
ЛАД написав:........... Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность. К чему бы это?
каждый день дроны
Я не писал об отсутствии дронов. И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?
по Одесі добряче прилетіло 28го- 900 вікон вибито, 10+ авто згоріли, 4 людини травмовані подивіться, там багато фото https://dumskaya.net/news/voronka-ziyae ... 187052/ua/ 21 січня ппо збили два шахеди дуже близько від мене (думав, що вікна вилетять, чи сонячні панелі тріснуть), обійшлося, але таких бабахів за 3 роки було може 5