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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223212233122341223512236>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:39

UA
Вас сегодня очень быстро чистят. :)
Вы ожидаете в обозримом будущем прекращения финансовой помощи не только США, но и Европой?
Не исключаю.
В ЕС есть свои старики, свои проблемы.

В 2022 когда была эйфория относительно немедленного вступления В ЕС и НАТО. Я подумал, ЕС и НАТО не совместимы с местными коррупционерами олигархами и пр. младорыгами. Они покорно прекратят свою деятельность?
Оказалось что они просто сделали крен от ЕС и НАТО.
Не вступление Украины в ЕС и НАТО не нужно не только Хуйлу.
Зачем ЕС этот цирк финансировать?
"Не исключаю" это другое дело. Но в обозримом будущем это очень вряд ли.
Финансируют нас сегодня не ради нашего вступления в ЕС и НАТО, а исключительно, чтобы поддержать в войне против РФ.
Насчёт совместимости, вопрос интересный, но спорный. Можно будет обсудить после войны. Сегодня, в любом случае, неактуально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:39

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Продолжу вашу мысль - зарплату врачам и учителям, пенсии, субсидии на ЖКХ, само собой пособия беженцам. Достаточно или ещё что-то надо обрезать?

Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Местная безбожно - бездетная инвалидско паразитирующая тусовка сейчас накинется.

Це що за брєд? Давайте що в первісно-общинний лад вернемось. А ні - краще в рабовласницький - м18-60 перетворюємо в рабів і на фронт.
Який зміст жити в країні де адекватні люди пропонують такий брєд. Чи може не зовсім адекватні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:40

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Про яке розуміння може бути мова, якщо до топ чиновників тільки тепер дійшло, що амністія по СЗЧ - це фатично запрошення до СЗЧ, і вони випустили поправку, що амністія тільки для тих СЗЧ, що до 29 листопада
то вже безсмислєнно. Люди боялись навіть не строку а невідомої хрєні. Тіпа потом держава як візьме, і накаже всіх. Ну якщо зара руки не дотянулись то потом. Але вийшло що нікому нічого не було. Крім тих що якось особливо наривались.
Ухилянтів не наказують, сзч не наказують. Ті що були і вернулись йдуть по 2му 3 кругу.
Так, час втрачений.
Потрібно було з самого початку робити "як всі, то всі" - і що до сзчешників, і що до ухилянтів застосовувати великі штрафи, приходити з поліцією до кожного додому, витягувати за ноги(тут жартую) :)
А то якось дивно і дико несправедливо, якщо ухилянти поухилялись всі ті роки і до самої перемоги)) і їм все зійде з рук, - а сзчешники відвоювали хто рік, хто 2 - а їх можуть потім позбавити волі від 5 до 10років!🤦🏻 :mrgreen:

Абсурдний абсурд!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:45

  Успіх написав:
Абсурдний абсурд!© :mrgreen:

"Награждение непричастных, наказание невиновных" - это реалии бытия
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:46

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..........
я не ваша семья, и даже не прихожанин христианских церквей, вы не обязаны быть ко мне добрым.

Добрым нельзя быть по обязанности.

фраза "вы не обязаны быть ко мне добрым" говорит что можно? :shock:
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:48

Cирия потребовала от России признать «прошлые ошибки» выпла

Сирия потребовала от России признать «прошлые ошибки» и выплатить компенсацию

В ходе визита российской делегации в Дамаск, первого после падения режима Башара Асада, новые сирийские власти потребовали от Москвы признать «прошлые ошибки» и выплатить компенсацию «для восстановления доверия», сообщает сирийское агентство Sana.

В заявлении Сирии по итогам переговоров не упоминаются две ключевые российские военные базы. Глава российской делегации Михаил Богданов сообщил, что по этому вопросу не было достигнуто прогресса и необходимы дальнейшие переговоры. «Мы понимаем, насколько сложна ситуация», — добавил он.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:51

  UA написав:Одни детей заводят, воспитывают, вкладывают себя, другие нет.
Почему дети должны содержать своими налогами кого то кроме своих родителей?

Тому що це робить суспільство більш збалансованим, менш агресивним. Думаєте людство "просто так" до цього дійшло? Ні, це результат еволюції.
Розвинуті країни прийняли пенсійні системи(які працюють сто-двісті років) тому що це працює краще(ефективніше) ніж "ваша система"(яка працювала тисячі років).
Почитайте якусь літературу для кращого розуміння теми, а то виходить так що ви розумніші ніж усе людство разом узяте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:56

  prodigy написав:
  ЛАД написав:.........
  ЛАД написав:...........
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?

...................
Я не писал об отсутствии дронов.
И вопрос к вам - летают или бомбят каждый день? И какой город?

по Одесі добряче прилетіло 28го- 900 вікон вибито, 10+ авто згоріли, 4 людини травмовані
подивіться, там багато фото
https://dumskaya.net/news/voronka-ziyae ... 187052/ua/
21 січня ппо збили два шахеди дуже близько від мене (думав, що вікна вилетять, чи сонячні панелі тріснуть), обійшлося, але таких бабахів за 3 роки було може 5

В Харькове таких бабахів за 3 роки было много, да и в Одессе, по-моему, тоже. Или вы имели ввиду вблизи от вас? Последнее время - тишина.
И опять же, я не пишу об отсутствии бомбардировок вообще, а только о заметном снижении интенсивности. У нас бывало, что прилёты каждый день, теперь такого нет даже близко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:56

  UA написав:
  ЛАД написав:Развал совка и его причины обсуждать не буду, не вижу смысла. И куда было девать алкашей?
Но что по поводу ваших идей? Это вы как-то обошли стороной.

Одни детей заводят, воспитывают, вкладывают себя, другие нет.
Почему дети должны содержать своими налогами кого то кроме своих родителей?

вот тут один интересный видосик. русские решили сэкономить и объединили интернат для детей инвалидов с домом престарелых, типа пусть одинокие немочные старики заботятся о ненужных детях инвалидах. Всё конечно в розовых тонах, на рф не может быть иначе, но в целом идея понятная...
https://www.youtube.com/watch?v=Pn8gBWpLKzQ
это в кейс к вашему посту о пенсиях, медицине и всем остальном. Людей которые требуют помощи государства (одинокие пенсы/инвалиды) просто скинут в какое то поселение, чтобы помогали друг другу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 14:42, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:57

  andrijk777 написав:А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють?
Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.

Що значить не дійшли?
Чел прямо пре против топ-чиновників (проти політики та інтересів, які вони просувають) і при цьому залишається на службі.

В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?

В інтерв'ю він каже, як отой друг брата Єрмака, все йому розповів про розмови та думки самого Єрмака.

Так про вагнерівцями доповідали в присутності Єрмака.
*Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні.
...
Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. *
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149
Більшої дурні просто не може бути -- коли Червинський фактично назвиває Єрмака агентом (м'яко - агентом впливу) і його відомство веде спецоперацію, про яку знає цей агент.
Це якась дурна тупня.
Або не агент (навіть не агент впливу), або дика тупня.

"ні" - це вже надання інформації. "без коментарів" - інформація не надається. Дивно що ви не розумієте таких елементарних речей.
І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"? :D

Дивно, що ви не розумієте елементарних речей.
Не маю наміру навіть пояснювати.

Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає.
В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.

Й так прямоти достатньо з лихвою.


Так про те і мова. Що Червинський - да, розкриває багато, але про ключове-основне все ж таки не договорює --- як отак відбувається? Пояснення. Як зшивається неможливе?
Значить є таке, що робить сумісним несумісне!
Саме на це я і вказав.
detroytred
 
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