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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:02

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Що таке "соціалка" по-вашому?

Почти все бюджетные расходы кроме обороны и безопасности.

Те що ви пропонуєте - нереально.
Що реально - це федерація, як США.
Центральна влада(в Києві) відповідає тільки за "оборону и безопасность".
За соціалку відповідає місцева влада, яка може приймати свої(місцеві закони). Народу легше проконтролювати/змінити місцеву владу ніж владу у Києві.
Коротко так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Или вы имели ввиду вблизи от вас?

саме це я мав на увазі, тобто коли була загроза саме мені :mrgreen:

те що в Одесі було у 2023-24р прильотів у 10 більше ніж у 2022 (тоді зазанали руйнувань переважно портові спорудити-не елеваторі) це відомий факт
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:04

  andrijk777 написав:
  UA написав:Одни детей заводят, воспитывают, вкладывают себя, другие нет.
Почему дети должны содержать своими налогами кого то кроме своих родителей?

Тому що це робить суспільство більш збалансованим, менш агресивним. Думаєте людство "просто так" до цього дійшло? Ні, це результат еволюції.
Розвинуті країни прийняли пенсійні системи(які працюють сто-двісті років) тому що це працює краще(ефективніше) ніж "ваша система"(яка працювала тисячі років).
Почитайте якусь літературу для кращого розуміння теми, а то виходить так що ви розумніші ніж усе людство разом узяте.

Саме так.

Люди чомусь не можуть побачити чому вводили оті нововведення.
Отже жили без пенсій, профсоюзів, обов'язкової освіти, пособіями і т.д.
А потім чомусь))) вирішили, що вигідніше вводити, ніж залишати, як і було.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Одни детей заводят, воспитывают, вкладывают себя, другие нет.
Почему дети должны содержать своими налогами кого то кроме своих родителей

Це все етапи еволюції. Але поточна соціалістична система показує свою нежиттєздатність (вона потребує коефіцієнта народжуваності 2.5-3.5) і в багатьох країнах тримається виключно за рахунок мігрантів. Чекаємо наступний етап еволюції. Сподіваюсь це буде ШІ/роботи які працюють, а люди - відпочивають на безумовному доході...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:26

  ЛАД написав:Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
"советская власть" появилась не на ровном месте а следствие унылого отставания царской россии от запросов народа. Любой ДУРАК предложив людям землю мог поднять восстание (тогда достаточно было захватить власть в одном петербурге). Сейчас аналогичная ситуация любой дурак предложив мир и наказание за войну/коррупцию станет президентом. А совок от низкого ума.
Через несколько дней редакция журнала «Советское строительство» попросила у Кагановича руководящую статью для журнала. Каганович ответил, что ему некогда. Это была неправда. Дело было в том, что человек чрезвычайно способный и живой, Каганович был крайне малограмотен. Сапожник по профессии, никогда не получивший никакого образования, он писал с грубыми грамматическими ошибками, а писать литературно просто не умел

http://www.belousenko.com/books/memoirs ... stalin.pdf
стр 7

В первые дни моей работы я десятки раз в день хожу к Сталину докладывать ему
полученные для Политбюро бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни содержание, ни судьба
этих бумаг совершенно его не интересуют. Когда я его спрашиваю, что надо делать по этому
вопросу, он отвечает: «А что, по-вашему, надо делать?» . Сталин сейчас же соглашается:
«Хорошо, так и сделайте». Очень скоро я прихожу к убеждению, что я хожу к нему зря и что мне надо проявлять больше инициативы. Так я и делаю. В секретариате Сталина мне
разъясняют, что Сталин никаких бумаг не читает и никакими делами не интересуется. Меня
начинает занимать вопрос, чем же он интересуется

там же стр 24


Генриха Ягоду, руководителя ГПУ в своей карьере был обязан семейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтёт в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет Божий его подпольная деятельность. Но обосноваться на свой счёт Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришёл к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и сбежал.
стр 42

совок и был той "кухаркой которая руководила страной" строго по ленину
есть ещё много интересных воспоминаний про хрущёва, цитировать не буду.

в чем вы правы в том что при низком IQ власти это действительно может повториться. методы уже следствие "большого ума"
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:33

  andrijk777 написав:Розвинуті країни прийняли пенсійні системи(які працюють сто-двісті років)

Працювали. У минулому. Навіть у розвинутих країнах пенсійні фонди мають величезні дефіцити. Реальність змусить всі ці країни повернутись до того, що на пенсії ти живеш за рахунок того, що накопичив за роки праці. Плюс якась зовсім мінімальна допомога, щоб з голоду не померти. Пенсії, які заміщують майже всю ЗП і гарантують такий же рівень життя, відійдуть у минуле; їх просто нікому буде (вже нема кому) фінансувати. У розвинутих країнах буде десь так, як і в Україні.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:35

‼Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg

Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.

Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.


Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:47

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Одни детей заводят, воспитывают, вкладывают себя, другие нет.
Почему дети должны содержать своими налогами кого то кроме своих родителей

Це все етапи еволюції. Але поточна соціалістична система показує свою нежиттєздатність (вона потребує коефіцієнта народжуваності 2.5-3.5) і в багатьох країнах тримається виключно за рахунок мігрантів. Чекаємо наступний етап еволюції. Сподіваюсь це буде ШІ/роботи які працюють, а люди - відпочивають на безумовному доході...

проблема в том что средства производства и большинство ресурсов уже в частных руках. "Базовый доход" для них означает налоги 60-80% точно согласятся? при текущей системе налогооблажения один работающий содержит 3+ неработающих (старики, дети, нетрудоспособные). При "базовом доходе" их содержание перейдёт на налогоплательщиков, которые могут не согласиться и вывести капиталы в тёплые страны. Поэтому идея утопична.
  АндрейМ написав:Реальність змусить всі ці країни повернутись до того, що на пенсії ти живеш за рахунок того, що накопичив за роки праці.
инфляция тихо смеется. Накопления не имеют смысла из-за эмиссий центробанков. То что вы копили 40 лет к пенсии может превратиться в корочку черствого хлеба.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 14:52, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg

Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.

Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.


Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування.
Щодо з іншого континенту - на такій відстані затримка сигналу стає критичною для управління в реальному режимі, тож навряд
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:53

  Faceless написав:Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування.
то есть на войне дрон убивать может, а в мирной жизни нет, потому что в душе он добрый) переоцениваю так переоцениваю
Wirująświatła
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