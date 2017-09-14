Додано: Сер 29 січ, 2025 13:57

andrijk777 написав: А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють?

Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником. А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють?Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.

В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?



І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"? "ні" - це вже надання інформації. "без коментарів" - інформація не надається. Дивно що ви не розумієте таких елементарних речей.І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"?

Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає.

В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.

Що значить не дійшли?Чел прямо пре против топ-чиновників (проти політики та інтересів, які вони просувають) і при цьому залишається на службі.В інтерв'ю він каже, як отой друг брата Єрмака, все йому розповів про розмови та думки самого Єрмака.Так про вагнерівцями доповідали в присутності Єрмака.*Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні....Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. *Більшої дурні просто не може бути -- коли Червинський фактично назвиває Єрмака агентом (м'яко - агентом впливу) і його відомство веде спецоперацію, про яку знає цей агент.Це якась дурна тупня.Або не агент (навіть не агент впливу), або дика тупня.Дивно, що ви не розумієте елементарних речей.Не маю наміру навіть пояснювати.Й так прямоти достатньо з лихвою.Так про те і мова. Що Червинський - да, розкриває багато, але про ключове-основне все ж таки не договорює --- як отак відбувається? Пояснення. Як зшивається неможливе?Значить є таке, що робить сумісним несумісне!Саме на це я і вказав.