andrijk777 написав:А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють? Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.
Що значить не дійшли? Чел прямо пре против топ-чиновників (проти політики та інтересів, які вони просувають) і при цьому залишається на службі.
В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?
В інтерв'ю він каже, як отой друг брата Єрмака, все йому розповів про розмови та думки самого Єрмака.
Так про вагнерівцями доповідали в присутності Єрмака. *Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні. ... Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. * https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149 Більшої дурні просто не може бути -- коли Червинський фактично назвиває Єрмака агентом (м'яко - агентом впливу) і його відомство веде спецоперацію, про яку знає цей агент. Це якась дурна тупня. Або не агент (навіть не агент впливу), або дика тупня.
"ні" - це вже надання інформації. "без коментарів" - інформація не надається. Дивно що ви не розумієте таких елементарних речей. І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"?
Дивно, що ви не розумієте елементарних речей. Не маю наміру навіть пояснювати.
Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає. В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.
Й так прямоти достатньо з лихвою.
Так про те і мова. Що Червинський - да, розкриває багато, але про ключове-основне все ж таки не договорює --- як отак відбувається? Пояснення. Як зшивається неможливе? Значить є таке, що робить сумісним несумісне! Саме на це я і вказав.
UA написав:Соцалку ещё б перестали платить. Украина это царство бездельников и пустозвонов .
Що таке "соціалка" по-вашому?
Почти все бюджетные расходы кроме обороны и безопасности.
Те що ви пропонуєте - нереально. Що реально - це федерація, як США. Центральна влада(в Києві) відповідає тільки за "оборону и безопасность". За соціалку відповідає місцева влада, яка може приймати свої(місцеві закони). Народу легше проконтролювати/змінити місцеву владу ніж владу у Києві. Коротко так.
‼Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg
Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.
Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.
Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg
Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.
Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.
Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування. Щодо з іншого континенту - на такій відстані затримка сигналу стає критичною для управління в реальному режимі, тож навряд
Але після війни щось з правилами для дронів треба буде робити. Надто багато людей буде вміти ними оперувати. Надто багато самих дронів буде в країні. Надто багато буде спокус використати їх як мінімум для вторгнення в приватне життя, як максимум для злочинів. Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
всі кого "мобілізовували", бусифіковували , виявились синяками/наріками/хворими та сзч?
куди пропали усі ці люди? вбиті?
Курщина потребує додаткові ресурси. Кацапи нарощують своє угрупування, мобілізуючи ЩЕ більше . Треба протистояти чимось. Якщо не реагувати на збільшення чисельності кацапськоі армії на українському фронті (включно з відносно тихими північними кордонами держави) , то раптом може відбутись вторгнення на Чернігівщині чи пн-західній Сумщині. А протиставити не буде що.