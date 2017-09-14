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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12232122331223412235>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:57

  andrijk777 написав:А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють?
Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.

Що значить не дійшли?
Чел прямо пре против топ-чиновників (проти політики та інтересів, які вони просувають) і при цьому залишається на службі.

В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?

В інтерв'ю він каже, як отой друг брата Єрмака, все йому розповів про розмови та думки самого Єрмака.

Так про вагнерівцями доповідали в присутності Єрмака.
*Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні.
...
Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. *
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149
Більшої дурні просто не може бути -- коли Червинський фактично назвиває Єрмака агентом (м'яко - агентом впливу) і його відомство веде спецоперацію, про яку знає цей агент.
Це якась дурна тупня.
Або не агент (навіть не агент впливу), або дика тупня.

"ні" - це вже надання інформації. "без коментарів" - інформація не надається. Дивно що ви не розумієте таких елементарних речей.
І з чого ви взяли що відповідь має бути "ні"? :D

Дивно, що ви не розумієте елементарних речей.
Не маю наміру навіть пояснювати.

Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає.
В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.

Й так прямоти достатньо з лихвою.


Так про те і мова. Що Червинський - да, розкриває багато, але про ключове-основне все ж таки не договорює --- як отак відбувається? Пояснення. Як зшивається неможливе?
Значить є таке, що робить сумісним несумісне!
Саме на це я і вказав.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:02

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Що таке "соціалка" по-вашому?

Почти все бюджетные расходы кроме обороны и безопасности.

Те що ви пропонуєте - нереально.
Що реально - це федерація, як США.
Центральна влада(в Києві) відповідає тільки за "оборону и безопасность".
За соціалку відповідає місцева влада, яка може приймати свої(місцеві закони). Народу легше проконтролювати/змінити місцеву владу ніж владу у Києві.
Коротко так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Или вы имели ввиду вблизи от вас?

саме це я мав на увазі, тобто коли була загроза саме мені :mrgreen:

те що в Одесі було у 2023-24р прильотів у 10 більше ніж у 2022 (тоді зазанали руйнувань переважно портові спорудити-не елеваторі) це відомий факт
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:35

‼Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg

Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.

Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.


Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg

Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.

Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.


Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування.
Щодо з іншого континенту - на такій відстані затримка сигналу стає критичною для управління в реальному режимі, тож навряд
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:53

  Faceless написав:Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування.
то есть на войне дрон убивать может, а в мирной жизни нет, потому что в душе он добрый) переоцениваю так переоцениваю
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:54

З весни 2024 року щомісяця в ЗСУ мобілізували по 30 тис. українців. При цьому наголошується, що "проблеми з укомплектованістю є критичними".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

всі кого "мобілізовували", бусифіковували 8), виявились синяками/наріками/хворими та сзч? :shock:

куди пропали усі ці люди? вбиті?
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Але після війни щось з правилами для дронів треба буде робити. Надто багато людей буде вміти ними оперувати. Надто багато самих дронів буде в країні. Надто багато буде спокус використати їх як мінімум для вторгнення в приватне життя, як максимум для злочинів. Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:59

  jump написав:З весни 2024 року щомісяця в ЗСУ мобілізували по 30 тис. українців. При цьому наголошується, що "проблеми з укомплектованістю є критичними".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

всі кого "мобілізовували", бусифіковували 8), виявились синяками/наріками/хворими та сзч? :shock:

куди пропали усі ці люди? вбиті?

Курщина потребує додаткові ресурси.
Кацапи нарощують своє угрупування, мобілізуючи ЩЕ більше . Треба протистояти чимось.
Якщо не реагувати на збільшення чисельності кацапськоі армії на українському фронті (включно з відносно тихими північними кордонами держави) , то раптом може відбутись вторгнення на Чернігівщині чи пн-західній Сумщині. А протиставити не буде що.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування.
то есть на войне дрон убивать может, а в мирной жизни нет, потому что в душе он добрый) переоцениваю так переоцениваю

:mrgreen:
Вбиває не дрон, а оператор. Сам дрон не добріший за кулю, що може вбити і за 2км від стрілка. Але це не робить ні перше ні друге "нерозкриваємим"
Faceless
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