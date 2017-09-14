Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони... То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони... То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Это как? Гранату, пусть даже самопальную грамм на 200, можно попробовать скинуть
prodigy написав:я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
Ймовірно перед цим був запор 10 днів
Не всегда Качки могут так воду выгонять перед турниром жёстко сидя на белковой диете Пневмония двусторонняя тоже высушивает быстро(если не добивает) Онкология(диагноз сказали и ты готовишься к горизонтали)