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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:08

  jump написав:З весни 2024 року щомісяця в ЗСУ мобілізували по 30 тис. українців. При цьому наголошується, що "проблеми з укомплектованістю є критичними".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

всі кого "мобілізовували", бусифіковували 8), виявились синяками/наріками/хворими та сзч? :shock:

куди пропали усі ці люди? вбиті?


30% у сзч, десь 20% отримали поранення(або загинули)

майже всі 9 новостворенних бригад не здатні самостійно виконувати бойове завдання,
те що я писав вчора, бригади ненавчені, не мають дрсвіду/мотивації, досвідченних командирів

треба ставити разом досвідчену бригаду-це те, до чого нарешті дійшов ГШ (на відео 1г15хв) включити нові бригади до скаладу досвідченних


дивитись дуже цікаво все відео
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:раптом може відбутись вторгнення на Чернігівщині чи пн-західній Сумщині. А протиставити не буде що.


орки в тг пишуть що їхня дрг підірвала два мости в Чернинівський області (є відео), навідомо фейк? якщо не фейк -то навіть після перемирія наступні 20 років -дрг будуть шастати через кордон
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26

  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:49

prodigy
я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг


Це взагалі як можливо?


Зображення

  Water написав:
  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.

Я ж в дужках уточнив, що мова про мирні правила. Які очевидно знов вступлять в дію по завершенні війни.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 січ, 2025 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
:shock: :shock: :shock:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:00

Кілерство заграє новими барвами)))

  Water написав:
  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.

В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:22

  Успіх написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.

В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди! ;)

Это как?
Гранату, пусть даже самопальную грамм на 200, можно попробовать скинуть
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:25

  Vadim_ написав:
  Faceless написав:
  prodigy написав:я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
:shock: :shock: :shock:

Ймовірно перед цим був запор 10 днів :mrgreen:

Не всегда
Качки могут так воду выгонять перед турниром жёстко сидя на белковой диете
Пневмония двусторонняя тоже высушивает быстро(если не добивает)
Онкология(диагноз сказали и ты готовишься к горизонтали)
барабашов
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